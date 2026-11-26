Italien hat ein Verschleierungsverbot an Schulen erlassen und eine Quote von maximal 30 Prozent für nicht-italienischsprachige Schüler eingeführt. Ministerin Meloni begründet dies mit der Integrationspolitik.

Die italienische Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat ein striktes Gesetz verabschiedet, das das Tragen von Gesichtsschleiern wie der Burka oder dem Nikab in Schulen mit sofortiger Wirkung verbietet. Zusätzlich tritt ab dem Schuljahr 2027/28 eine Obergrenze von 30 Prozent für ausländische Kinder ein, die die italienische Sprache nicht sicher beherrschen. Diese Maßnahmen sollen die Integration in den italienischen Bildungssektor stärken und wurden vom Abgeordnetenhaus in Rom mit klarer Mehrheit billigen lassen.

Umsetzung des Verschleierungsverbots und rechtliche Grundlagen

Das Verbot gilt für alle Personen auf dem gesamten Schulgelände, nicht nur innerhalb der Klassenzimmer. Zuvor hatte das Kabinett die Regelung bereits per Erlass eingeführt, der nun durch das formale Gesetz abgelöst wurde. Meloni hatte das Verschleierungsverbot kurz nach den Sommerferien bekannt gegeben, um die säkulare Natur des staatlichen Bildungssystems zu wahren. Bei Verstößen gegen diese neue Vorschrift drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 1.000 Euro.

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Neue Quotenregelung für Grund- und Sekundarschulen

Die neu eingeführte 30-Prozent-Obergrenze richtet sich speziell an neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler. Unter diese Quote fallen in den ersten Klassen der Grundschulen Kinder, die keine italienische Staatsbürgerschaft besitzen, nicht in Italien geboren sind und nicht mindestens zwei Jahre einen italienischen Kindergarten besucht haben. Für die Mittel- und Oberstufe gilt eine abweichende Regel: Hier müssen die Schüler mindestens drei Jahre italienische Schulen besucht haben, um nicht in die Statistik der nicht-integrierten Schülerinnen und Schüler zu fallen.

Pflicht zur Sprachbildung und Rolle der Jugendämter

Neben den Quoten für Schülerinnen und Schüler gibt es neue Verpflichtungen für die Eltern. Fürsorgeberechtigte sind nun angehalten, Italienisch zu lernen, um eine bessere Einbindung in das Schulsystem ihrer Kinder zu gewährleisten. Die Schulen sind verpflichtet, Fälle, in denen der Sprachstand die schulische Beteiligung beeinträchtigt, an die jeweiligen Jugendämter zu melden. Diese Stelle wird dann weitere Schritte zur Unterstützung oder Sanktionierung einleiten, um die Teilhabe am Bildungsprozess sicherzustellen.

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Politische Kontext und zukünftige Herausforderungen

Giorgia Meloni regiert mit einer Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien, die diese harte Integrationslinie tragen. In den aktuellen Umfragen liegt Meloni mit ihrer Partei Fratelli d'Italia klar vor allen anderen politischen Konkurrenten. Dennoch gerät sie in den letzten Monaten zunehmend unter Druck durch die neue Partei Futuro Nazionale unter der Führung des Ex-Generals Roberto Vannacci. Vannaccis Gruppe steht noch weiter rechts und fordert ein noch härteres Vorgehen gegen die aktuelle Politik.

Wirtschaftliche Folgen und Blick auf die Parlamentswahl 2027

Ein genauer Termin für die nächste Parlamentswahl 2027 wurde noch nicht festgelegt. Die neuen Gesetze zielen darauf ab, soziale Spannungen im Bildungssystem abzubauen und die Sicherheit in den Schulen zu erhöhen. Die Einführung der Sprachpflicht für Eltern und die Quote für Schüler sollen langfristige Integration fördern, während gleichzeitig das Verschleierungsverbot den Fokus auf die körperliche Unversehrtheit und Identität der Schülerinnen und Schüler legt.