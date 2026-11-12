Italien schlägt Frankreich in der Nations League England sichert Finale

Italien gewinnt das Schlagerspiel gegen Frankreich mit 2:1. England steht als Teilnehmer am Finalturnier der Nations League fest.

Die italienische Fußballnationalmannschaft hat das spannende Liga-A-Schlagerspiel gegen Frankreich in der Nations League vor eigenem Publikum mit 2:1 gewonnen. Trotz eines missglückten Starts, bei dem Italien zunächst in Rückstand geriet, behielten die Azzurri die Nerven und sicherten sich den wichtigen Sieg vor heimischen Fans.

Italien schlägt Frankreich nach Rückstand

Die französische Führung fiel in der 10. Minute durch Michael Olise, der einen kapitalen Fehlpass von Torwart Gianluigi Donnarumma clever nutzte. Die Italienische Elf reagierte kämpferisch und glich in der 26. Minute durch Pio Esposito aus. Ein verschossener Elfmeter durch Sebastiano Esposito in der 60. Minute sorgte kurz für Unruhe, doch das Team blieb fokussiert. Nur drei Minuten später erzielte Davide Frattesi die erstmalige Führung für Italien. Auch Pio Esposito traf in der 75. Minute vom Punkt sicher und erhöhte auf 2:1.

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Belgien dreht Spiel in der Türkei

Aufgrund der Ergebnisse liegen Italien und Frankreich vor dem letzten Spieltag punktgleich auf dem ersten Platz der Gruppe. Belgien hat durch einen 2:1-Auswärtssieg in der Türkei ebenfalls noch Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase. Arda Güler eröffnete für die Türkei nach 20 Minuten per Freistoß aus über 25 Metern. Kevin de Bruyne drehte das Spiel innerhalb von zehn Minuten nach Vorlagen von Jérémy Doku und Charles De Ketelaere.

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Spanien dominiert weiter in Prag

Weltmeister Spanien setzt seine Erfolgsserie in der Nations League fort und feierte den fünften Sieg im fünften Spiel. Das Match in Prag endete mit Toren von Alex Baena in der 39. Minute aus dem Elfmeter und Marc Pubill in der Nachspielzeit. Spanien agierte ab der 69. Minute in Überzahl, nachdem Ladislav Krejci wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen wurde.

Harry Kane feiert Rekord und Finaleinzug

Harry Kane wurde vor dem Spiel gegen Kroatien in Wembley für den Gewinn des Ballon d'Or gefeiert. Er entschied das Spiel mit seinem ersten Treffer seit der Auszeichnung. Kane traf in der 64. Minute zum 2:1 per Elfmeter und ist damit alleiniger Rekordnationalspieler Englands mit 126 Partien. England sicherte sich so den Platz im Finalturnier.