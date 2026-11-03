Italien: Neues Mindesttempo von 100 km/h auf Autobahnen geplant

Italien plant ein Mindesttempo von 100 km/h auf mehrspurigen Autobahnen. Der Ministerrat billigte den Entwurf bereits. Das Parlament berät derzeit über die neuen Vorschriften und mögliche Bußgelder bis 160 Euro.

Der Ministerrat in Italien hat Mitte Oktober den Entwurf zur Überarbeitung der Strassenverkehrsordnung gebilligt. Dieses entscheidende Signal markiert den Startschuss für eine der grössten Anpassungen im italienischen Strassenrecht in jüngster Zeit. Im Fokus der geplanten Änderungen steht die Einführung eines verbindlichen Mindesttempo, das die Fahrsicherheit erhöhen und den Verkehrsfluss auf den stark frequentierten Autobahn en verbessern soll. Aktuell berät das italienische Parlament weiter über die Details des Gesetzentwurfs.

Neue Mindesttempo Regel und Anwendungsbereiche

Artikel 50 des neuen Gesetzentwurfs sieht vor, dass Autofahrer auf bestimmten Autobahnabschnitten ein Mindesttempo von 100 Kilometern pro Stunde einhalten müssen. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 160 Euro rechnen. Diese strenge Vorschrift gilt jedoch nicht pauschal für alle italienischen Autobahnen. Sie beschränkt sich ausschliesslich auf die ganz linke Fahrspur auf Strecken, die pro Richtung mindestens drei Fahrspuren bieten. In diesem spezifischen Szenario wird das Schleichen auf der Überholspur effektiv unterbunden, um Staus durch zu langsamen Verkehr zu vermeiden.

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Rechtliche Grundlagen und bestehende Verbote

Auch ohne das neue Mindesttempo ist das langsame Fahren auf der linken Spur nach geltendem Recht problematisch. Artikel 141 der aktuellen Vorschriften verpflichtet Lenkenden bereits, ihre Geschwindigkeit dem Verkehr anzupassen. Zudem definiert Artikel 143 explizit, dass grundsätzlich der rechte freie Fahrstreifen zu nutzen ist. Der aktuelle Entwurf präzisiert und verschärft diese bestehenden Regeln nun durch die quantitative Vorgabe von 100 km/h. Kritiker argumentieren, dass das Autofahren auf der Autobahn nicht mit einem Mindesttempo bestraft werden sollte. Befürworter hingegen betonen, dass diese Massnahme notwendig ist, um den Verkehr effizienter zu gestalten und Unfälle zu reduzieren.

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Wichtige Ausnahmen für Wetter und Infrastruktur

Die neuen Regeln sehen flexible Ausnahmen vor, um der Sicherheit Vorrang vor der Geschwindigkeit zu geben. Verkehrsteilnehmer müssen das Mindesttempo nicht einhalten, wenn die Bedingungen es erfordern. Dichter Nebel, Starkregen, ein Unfall auf der Strecke oder eine aktive Baustelle sind legitime Gründe, langsamer als 100 km/h zu fahren. In diesen Fällen ist es erlaubt, die Geschwindigkeit an die jeweilige Situation anzupassen. Diese Klausel stellt sicher, dass die neue Verkehrsordnung nicht zu unnötigen Risiken führt, sondern situativ sinnvoll angewendet wird. Es geht darum, die Effizienz des Verkehrsflusses zu optimieren, ohne die individuelle Sicherheit zu gefährden.

Aktueller Status und politische Diskussion

Die Debatte um die neuen Regeln ist in der Bevölkerung und in der Politik noch nicht abgeschlossen. Während der Ministerrat den Entwurf bereits Mitte Oktober in einer ersten Fassung gebilligt hat, steht die abschliessende Verabschiedung noch aus. Das Parlament führt weiterhin Beratungen durch, um die praktischen Auswirkungen und rechtlichen Feinheiten zu klären. Die öffentliche Meinung ist gespalten. Ein Teil der Bevölkerung findet die Massnahme sinnvoll, da der Verkehr dadurch besser fliesst. Ein anderer Teil ist unsicher und hält die Regelung für unnötig streng. Die endgültige Implementation hängt von den Ergebnissen dieser parlamentarischen Diskussionen ab. Bis zur offiziellen Verkündung gelten weiterhin die alten Richtlinien, die jedoch durch den neuen Entwurf deutlich verschärft werden könnten. Die zuständigen Behörden überwachen den weiteren Prozess genau.