Die Abgeordnetenkammer in Rom hat ein Gesetz verabschiedet, das den Weg zur Wiedereinführung der Kernenergie ebnen soll. Die Regierung will nachhaltige Kernenergie nutzen, sobald neue Technologien verfügbar sind.

Italien ist einer Rückkehr zur Atomenergie einen Schritt näher gekommen. Die Abgeordnetenkammer in Rom verabschiedete ein Gesetz, das den Weg zur Wiedereinführung der Kernenergie ebnen soll.

Die Regierung von 1986 aus der Atomenergie ausgestiegen. Die letzten AKW gingen 1990 nach einer Volksabstimmung vom Netz. Zwischenzeitlich hatte es in Italien schon einmal Überlegungen gegeben, zur Atomkraft zurückzukehren. Nach der Reaktorkatastrophe von 1986 aus der Atomenergie ausgestiegen.

Die letzten AKW gingen 1990 nach einer Volksabstimmung vom Netz. Zwischenzeitlich hatte es in Italien schon einmal Überlegungen gegeben, zur Atomkraft zurückzukehren. Nach der Reaktorkatastrophe von 2011, die durch die Katastrophe in Fukushima ausgelöst wurde, hatte es in Italien schon einmal Überlegungen gegeben, zur Atomkraft zurückzukehren.

Energieminister Gilberto Pichetto Fratin sagte nach der Verabschiedung in der Abgeordnetenkammer: Heute haben wir damit begonnen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das Land bereit ist, nachhaltige Kernenergie einzusetzen, sobald die neuen Technologien, auf die wir setzen, ausgereift und verfügbar sind, zu Beginn des kommenden Jahrzehnts. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte mehrfach angekündigt, zur Atomkraft zurückkehren zu wollen, um diese wieder in den Energiemix des Landes einzubinden.

Sie geht dabei um die mögliche Nutzung sogenannter kleiner modularer Reaktoren (SMR) sowie fortgeschrittener modularer Reaktoren (AMR). Oppositionsparteien und Umweltschützer kritisieren die Pläne





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