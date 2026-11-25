Italien sichert sich den Einzug ins Davis Cup Halbfinale nach einem knappen Doppelsieg gegen Südkorea. Das Duo Berrettini und Vavassori gewinnt in zwei Sätzen.

Die italienische Tennisnationalmannschaft hat das Viertelfinal des Davis Cups knapp vor dem Aus verloren, bevor sie den Sieg davontrug. Im entscheidenden Doppel gewannen Matteo Berrettini und Andrea Vavassori gegen die südkorea nische Paarung aus Hyeon Chung und Soonwoo Kwon. Der Finale Stand betrug 7:6 (7:2) und 7:6 (13:11) in zwei Sätzen.

Doppelsieg nach extrem engen Tie-Breaks

Das entscheidende Match zwischen den italienischen und südkoreanischen Doppelpartien war von enormer Spannung geprägt. Italien konnte erst am dritten Matchball den entscheidenden Punkt holen. Die südkoreanischen Spieler hatten ihrerseits vier Satzbälle vergeudet, um einen dritten Satz zu erzwingen, was den Ausgang des Duells letztlich zugunsten Italiens entschied.

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Kwons unerwarteter Einzeltriumph über Cobolli

Dass das Doppel überhaupt zur Entscheidung führen musste, ist dem überraschenden Sieg von Soonwoo Kwon im zweiten Einzel zu verdanken. Der auf Platz 139 der ATP-Weltrangliste eingestufte Südkoreaner setzte sich gegen den hochfavorisierten Flavio Cobolli durch. Cobolli steht aktuell auf Platz 7 der Weltrangliste. Kwon gewann das Match mit 6:3 und 7:6 (7:3) und glich damit zum 1:1 aus.

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Musetti startet erfolgreich für Italien

Im ersten Einzelstand hatte Lorenzo Musetti die Favoritenrolle für Italien perfekt erfüllt. Der auf Platz 27 der Weltrangliste stehende Italiener traf auf Seongchan Hong, der auf Platz 787 der Weltrangliste geführt wird. Musetti gewann klar mit 6:0 und 7:6 (7:5). Hong leistete im zweiten Satz bis zuletzt Widerstand, konnte das Ergebnis aber nicht mehr wenden.

Weiterer Davis Cup Pfad ins Halbfinale

Italien trifft nun im Halbfinale auf Tschechien. Tschechien hatte sich zuvor am Dienstag im Viertelfinal gegen Kanada durchgesetzt. Der weitere Verlauf des Turniers ist damit für das italienische Team festgelegt, das den nächsten Schritt zur Titelverteidigung antritt.