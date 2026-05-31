Italien führt Mautrückerstattung bei langen Staus durch Baustellen ein

Autofahrer auf italienischen Autobahnen können ab sofort bei erheblichen Verzögerungen aufgrund von Bauarbeiten einen Teil oder die gesamte Maut zurückfordern. Die Regelung tritt vor der Hauptreisezeit in Kraft und soll die Rechte der Verkehrsteilnehmer stärken, wird jedoch von Verbraucherschützern kritisch gesehen.

In Italien führt die Regierung eine neue Regelung ein, die Autofahrern auf mautpflichtigen Autobahn en bei langen Staus aufgrund von Baustellen eine Rückerstattung der Maut ermöglicht.

Die Neuregelung tritt noch vor Beginn der Hauptreisezeit in Kraft und soll die Rechte der Verkehrsteilnehmer stärken. Demnach können Fahrer einen Teil oder die gesamte Maut zurückverlangen, wenn die Fahrt aufgrund von Bauarbeiten deutlich länger dauert als üblich. Die Höhe der Erstattung orientiert sich an der zurückgelegten Strecke und dem Ausmaß der Verspätung.

So ist beispielsweise auf einer 90 Kilometer langen Strecke bei einer Verzögerung von 40 Minuten mit einer Rückerstattung von 75 Prozent zu rechnen, während ab einer Stunde Verzögerung in der Regel die gesamte Maut erstattet wird. Die Anträge können über eine gemeinsame App aller privaten Autobahnbetreiber gestellt werden, wobei ein Erstattungsbetrag erst ab einem Euro ausgezahlt wird. Die Regelung gilt auch für ausländische Autofahrer, jedoch nicht für Notfall-Baustellen, Unfälle oder wetterbedingte Störungen. Das System soll bis Dezember vollständig funktionsfähig sein.

Verkehrsminister Matteo Salvini bewertet den Beschluss als "Wendepunkt" für die Umsetzung von Autofahrerrechten. Der Verbraucherschutzverband äußert hingegen erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit und warnt vor möglichen Mauterhöhungen, mit denen die Betreiber die Kosten für die Rückzahlungen ausgleichen könnten.

Zudem sei damit zu rechnen, dass es "jahrelang keine echten Strafen für die geben wird, die den Nutzern einen schlechten Service bieten". Die Bedenken sind nicht unbegründet, denn in Italien sind die Autobahngebühren mit durchschnittlich sieben bis neun Cent pro Kilometer bereits europaweit mit am höchsten. Insbesondere an stark frequentierten Strecken wie am Brenner gibt es regelmäßig Proteste gegen den hohen Verkehrsaufkommen, Lärm und Abgase. Die Demonstranten fordern einen erweiterten Lärmschutz und eine Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene.

Während die Regierung die neue Rückerstattungsregelung als Verbraucherfreundlichkeit darstellt, bleibt abzuwarten, ob die praktische Umsetzung den Erwartungen gerecht wird. Die Autobahngesellschaft Autostrade per l'Italia hat bereits Beispielrechnungen veröffentlicht, die zeigen, wie die Staffelung der Rückerstattung funktionieren soll.

Allerdings könnte die notwendige technische Infrastruktur für die Antragstellung und -bearbeitung bis Dezember eine Herausforderung darstellen. Nicht zuletzt steht die Frage im Raum, ob die möglichen betrieblichen Mehrkosten tatsächlich auf die Nutzer umgelegt werden, wie Verbraucherschützer befürchten





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