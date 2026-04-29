Italien bereitet Zivilklage nach Brandkatastrophe in Crans-Montana vor

Italien wird im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in Crans-Montana eine Zivilklage einreichen, um den Schaden zu decken, der durch die Unterstützung italienischer Staatsbürger entstanden ist. Die Regierung sieht eine mögliche Beteiligung lokaler Behörden an der Entstehung des Unglücks.

Italien bereitet die Einreichung einer Zivilklage im Zusammenhang mit der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana im Kanton Wallis vor. Die italienische Regierung begründet diesen Schritt mit dem direkten Schaden, der dem italienischen Staat entstanden ist.

Dieser Schaden resultiert aus den umfangreichen Ressourcen, die der nationale Zivilschutzdienst für die medizinische Versorgung, psychologische Betreuung und logistische Unterstützung italienischer Staatsbürger mobilisiert hat, die von dem Unglück betroffen waren. Die Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Brand und den erheblichen Kosten, die Italien für die Hilfeleistung aufgewendet hat. Der Antrag auf die Zivilklage wurde vom Vorsitz des Ministerrats über die Staatsanwaltschaft gestellt, welche ihrerseits eine Schweizer Anwaltskanzlei mit der Vertretung beauftragt hat.

Die italienische Seite geht davon aus, dass lokale Behörden eine wesentliche Rolle bei der Entstehung des Brandes gespielt haben könnten. Diese Annahme untermauert die Forderung nach umfassendem Schadenersatz von allen zivilrechtlich Verantwortlichen. Italien strebt eine vollständige Aufklärung der Ursachen und Verantwortlichkeiten an und will sicherstellen, dass die finanziellen Belastungen, die durch die Katastrophe entstanden sind, angemessen berücksichtigt werden.

Die Regierung betont, dass die Unterstützung der betroffenen italienischen Staatsbürger eine nationale Priorität darstellt und dass Italien alles in seiner Macht Stehende tun wird, um ihre Rechte zu wahren. Die Entscheidung, eine Zivilklage einzureichen, ist ein deutliches Zeichen für die Entschlossenheit Italiens, seine Interessen zu schützen und Gerechtigkeit für die Opfer und ihre Familien zu erreichen. Die italienische Regierung hat die Notwendigkeit betont, die Umstände des Brandes gründlich zu untersuchen und sicherzustellen, dass ähnliche Tragödien in Zukunft vermieden werden können.

Die Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden wird dabei als entscheidend angesehen. Bislang hat die Walliser Staatsanwaltschaft noch keinen Antrag auf Zivilklage von italienischer Seite erhalten, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Die Behörden in Wallis stehen jedoch in engem Kontakt mit den italienischen Stellen und sind bereit, bei der Aufklärung der Brandursache und der Klärung der Verantwortlichkeiten zu unterstützen. Der Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana ereignete sich in der Silvesternacht und forderte 41 Menschenleben.

Darüber hinaus wurden 115 Personen teils schwer verletzt. Unter den Todesopfern befinden sich sechs italienische Staatsbürger, und etwa zehn weitere Verletzte sind ebenfalls italienischer Herkunft. Diese hohen Opferzahlen unter italienischen Staatsbürgern verstärken die Entschlossenheit der italienischen Regierung, eine Zivilklage einzureichen und Schadenersatz zu fordern. Parallel zu den strafrechtlichen Ermittlungen, die in der Schweiz laufen, wird Italien nun auch auf zivilrechtlichem Wege versuchen, seine Ansprüche geltend zu machen.

Bundespräsident Guy Parmelin wird am Dienstag von seinem italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella in Rom empfangen. Im Anschluss daran wird er am Mittwoch an der Vereidigung der neuen Schweizer Garde im Vatikan teilnehmen und Papst Leo XIV. treffen. Diese Termine unterstreichen die Bedeutung der bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien, auch in Zeiten von Krisen und Herausforderungen





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