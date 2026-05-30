Italian Police Arrest Man Suspected of Killing 2-Year-Old Beatrice

Four months after the death of Beatrice, a two-year-old girl, the Italian police arrested the man suspected of killing her. The mother, Manuela Aiello, and her partner are now accused of the severe mistreatment of a child resulting in death. The police found evidence of severe mistreatment on their phones, including photos and videos. The investigation revealed that Beatrice was subjected to severe mistreatment, including being forced to smoke cigarettes and being beaten. The family was under the observation of the youth authorities and the father of the child was in prison. The relationship between the parents was marked by conflicts. The case is being investigated as a result of the severe mistreatment of a child, which led to the death of Beatrice.

Vier Monate nach dem Tod der zweijährigen Beatrice hat die Polizei den Lebensgefährten der Mutter festgenommen. Mutter Manuela Aiello (44) und ihr Partner werden nun der fortgesetzten schweren Misshandlung eines Kindes mit Todesfolge beschuldigt.

Auf den Handys der Festgenommenen fanden sich Bilder und Videos, die mutmassliche Misshandlungen dokumentieren. Die zweijährige Beatrice starb in der Nacht auf den 9. Februar in der Provinz Imperia, rund 140 Kilometer westlich von Genua, an den. Kurz darauf nahmen die Carabinieri die Mutter des Kindes, Manuela Aiello, fest.

Die 44-Jährige soll den Notruf erst Stunden später alarmiert haben, nachdem ihre Tochter bereits verstorben war. Gegen Aiello wurde daraufhin Anklage wegen Totschlags erhoben. Seither befindet sie sich in Untersuchungshaft. Aufnahmen auf Handys der Beschuldigten belasten die Mutter und ihren Partner schwer.

Am 30. Mai 2026 wurde der 42-jährige Manuel Iannuzzi festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen haben die Behörden die ursprüngliche Anklage inzwischen durch einen deutlich schwerwiegenderen Vorwurf ersetzt: Die Ermittler beschuldigen Aiello und ihren Partner Manuel Iannuzzi der fortgesetzten und schweren Misshandlung eines Kindes mit Todesfolge. Laut der Zeitung «La Stampa» drohen dafür bis zu 24 Jahre Haft.

Neue Erkenntnisse ergaben sich offenbar durch Aufnahmen auf den Mobiltelefonen der Festgenommenen. Wie der «Corriere della Sera» berichtet, zeichnen die Bilder und Videos ein erschütterndes Bild der letzten Lebensmonate des Kindes. Auf Fotos ist das Mädchen mit einem geschwollenen Gesicht zu sehen, auf Videoaufnahmen sollen mutmassliche Misshandlungen dokumentiert sein. So sei die Zweijährige etwa gezwungen worden, eine Zigarette zu rauchen, während Erwachsene darüber lachten und das Kind weinend reagierte.

Die Obduktion ergab neben dem tödlichen Schädeltrauma zahlreiche weitere Verletzungen am gesamten Körper. Zunächst hatte die Mutter angegeben, ihre Tochter sei eine Treppe hinuntergestürzt. Nach der Rekonstruktion der Ermittler brachte sie den leblosen Körper des Kindes jedoch zunächst zu ihrem Auto, bevor sie schliesslich Hilfe rief. Nach Ansicht der Behörden starb das Mädchen infolge fortgesetzter Gewalt, obwohl ihr Umfeld und die Jugendbehörden bereits zuvor auf familiäre Probleme aufmerksam geworden waren.

Auch das familiäre Umfeld galt als problematisch. Der Vater des Kindes sitzt seit August 2025 im Gefängnis, die Familie stand unter Beobachtung der Jugendbehörden. Die Beziehung der Eltern war von Konflikten geprägt. Zum Zeitpunkt der Tat lief ein schwieriger Sorgerechtsstreit um die Kinder.

Nach der Trennung begann Aiello eine Beziehung mit dem 42-jährigen Iannuzzi. In einem 33 Seiten umfassenden Untersuchungshaftbeschluss ist von «Folter» und «Grausamkeit» die Rede, um die mutmasslichen Misshandlungen des Mädchens zu beschreiben. Demnach soll Beatrice für den Mann eine Belastung gewesen sein. Er habe die Mutter wiederholt aufgefordert, das Kind an einem anderen Ort übernachten zu lassen.

Die Rekonstruktion der letzten Lebenstage des Mädchens zeigt zudem, dass Beatrice bereits am 8. Februar krank gewesen sein soll. Die älteren Schwestern berichteten den Ermittlern, die kleine Bea sei bereits zwei Nächte zuvor geschlagen worden. Nach ihren Aussagen hätten sie ihre Mutter und Iannuzzi angefleht, das Kind ins Spital zu bringen.

Ihre Bitten seien jedoch ignoriert worden. Als Beatrice am folgenden Tag starb, sprach die Mutter von einem «Treppensturz». Der Autopsiebericht kommt jedoch zu einem anderen Schluss: Demnach soll das Mädchen mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen worden sein. Für die Ermittler ist der Tod der Zweijährigen die Folge eines über längere Zeit andauernden Missbrauchs eines wehrlosen Kindes – Misshandlungen, die nach Auffassung der Behörden selbst von Mitarbeitern des Jugendamts bis zuletzt nicht erkannt oder verhindert wurden.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, von sexualisierter, häuslicher, psychischer oder anderer Gewalt betroffen





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Italian Police Man Suspected Of Killing Severe Mistreatment Child Death Evidence On Phones Family Conflicts Observation Of Youth Authorities Father In Prison

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