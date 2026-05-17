Italian authorities investigate multiple murder attempt after motorcyclist drove on pedestrians in Modena, targeting attempts to investigate radicalization and extremism

After a 31-year-old man drove on pedestrians with his motorcycle in Modena, Italy, investigators are trying to determine if personal or financial reasons were behind the multiple murder attempt or if it stems from radicalization or extremism. The case is currently being investigated by the Anti-Terrorism Agency and the State Protection Service, as well as local authorities. The man, Salim El Koudri, had visited a psychiatric hospital in Castelfranco Emilia until two years ago for treatment of his schizophrenia. He had no prior criminal record but was not working at the time. Neighbours described him as quiet. Multiple police, hospital and house search spawned from the incident.

Der 31-jährige Salim El Koudri ist in Modena mit seinem Auto gezielt auf Passanten auf dem Trottoir der Via Emilia gefahren. Ermittelt wird wegen versuchten mehrfachen Mordes; Hinweise auf Extremismus oder Radikalisierung fanden sich keine.

Laut Medien litt El Koudri an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung und war bis vor zwei Jahren in psychiatrischer Behandlung. Der 31-jährige Salim El Koudri, der in Modena mit seinem Auto gezielt auf Passanten zugerast sein soll, litt laut italienischen Medien an einer schizoiden Personlichkeitsstörung. Ermittler der Anti-Terror-Einheit und des Staatsschutzes stellen die Krankenakten von Salim El Koudri in einem psychiatrischen Zentrum in Castelfranco Emilia sicher. Der Mann war dort bis vor zwei Jahren in Behandlung gewesen, wie der 'Corriere' berichtet





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