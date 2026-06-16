Israels Verkehrsministerin Miri Regev: Verlegung von US-Tankflugzeugen vom Flughafen Tel Aviv innerhalb von zwei Tagen

Israels Verkehrsministerin Miri Regev hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu aufgefordert, einen Teil der auf dem Flughafen Tel Aviv-Ben Gurion stationierten US-Tankflugzeuge innerhalb von zwei Tagen zu verlegen, um zu vermeiden, dass mehr als zwei Millionen bereits gebuchte Flugtickets für die Sommer- und Feiertagssaison storniert werden.

Israel s Verkehrsministerin Miri Regev fordert Verlegung von US-Tankflugzeugen vom Flughafen Tel Aviv innerhalb von zwei Tagen. Nach Angaben von Regev belasten derzeit 72 amerikanische Tankflugzeuge mehr als die Hälfte der Abstellpositionen am internationalen Flughafen von Tel Aviv und führen zu erheblichen Engpässe n im Flugbetrieb.

Die Ministerin warnte vor erheblichen wirtschaftlichen Folgen für Fluggesellschaften, die Tourismusbranche und die israelische Wirtschaft insgesamt, insbesondere für die traditionellen Reisen von Bratslav-Chassidim nach Uman in der Ukraine zum jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana. Das Büro von Ministerpräsident Netanyahu äußerte sich zunächst nicht zu der Forderung





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