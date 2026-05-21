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Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Ben-Gvir ruft Videos zeigen, wie er Proteste aus, und receives criticism

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Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Ben-Gvir ruft Videos zeigen, wie er Proteste aus, und receives criticism
IsraelItamar Ben-GvirPalestinian
📆21/05/2026 03:44:00
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Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsextremem Sicherheitsminister, ruft einen Video veröffentlicht, in dem er Gaza-Aktivisten und Proteste aus und their behavior is criticized. Aussenminister Gideon Saar distant des von, die Behandlung der Festgenommenen von Ben-Gvir verteidigt werden. Ben-Gvir defends Israeli policy against flotillas of Hamas supporters.

Israel s rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir ruft in einem von ihm selbst veröffentlichten Video auf Gaza -Aktivisten und demonstriert damit Proteste aus. Der deutsche Botschafter in Israel , Steffen Seibert, ruft Ben-Gvirs Behandlung der Festgenommenen scharf kritisiert.

Israels Aussenminister Gideon Saar distanziert sich von Ben-Gvir. Netanyahu betont Israels Recht, die Flottille von Hamas-Unterstützern abzuhindern. Mehrere Länder bestellen die Botschafter ein und kritisieren das Verhalten von Ben-Gvir. Es gibt jedoch auch Stimmen, die Israel unterstützen und die Behandlung der Festgenommenen verteidigen

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Israel Itamar Ben-Gvir Palestinian Proteste Gaza

 

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