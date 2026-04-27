Israels Opposition vereint sich: Lapid und Bennett bilden Bündnis gegen Netanyahu

Die liberale Partei Jesch Atid unter Yair Lapid und der ehemalige Ministerpräsident Naftali Bennett schließen sich zusammen, um bei den bevorstehenden Wahlen eine gemeinsame Front gegen Benjamin Netanyahu zu bilden. Das Bündnis zielt darauf ab, die zersplitterte Opposition zu vereinen und die internen Spaltungen zu überwinden.

In Israel formiert sich ein neues politisches Bündnis gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu . Die liberale Partei Jesch Atid unter der Führung von Yair Lapid und der ehemalige Regierungschef Naftali Bennett haben angekündigt, ihre Kräfte zu bündeln, um bei den bevorstehenden Wahlen eine gemeinsame Front gegen Netanyahu zu bilden.

Laut einer Erklärung von Jesch Atid soll dieser Schritt dazu dienen, die internen Spaltungen innerhalb der Opposition zu überwinden und alle Anstrengungen auf den Wahlsieg zu konzentrieren. Lapid, der derzeit als Oppositionsführer in der Knesset fungiert, und Bennett wollen an diesem Sonntag auf einer Pressekonferenz weitere Details zu ihrer Zusammenarbeit bekannt geben. Die beiden Politiker hatten bereits 2021 eine Koalitionsregierung gebildet, die durch ein Rotationsmodell als Ministerpräsidenten regieren sollte. Damals beendete ihr Koalitionsabkommen die zwölfjährige Regierungszeit Netanyahus.

Bennett übernahm zunächst das Amt des Regierungschefs, bis die Koalition zerbrach. Daraufhin übernahm Lapid das Amt des geschäftsführenden Ministerpräsidenten für sechs Monate, bis eine Neuwahl Netanyahu wieder an die Macht brachte. Seitdem fungiert Lapid als Oppositionsführer, während Bennett eine Auszeit von der Politik nahm. Trotz ideologischer Differenzen – Bennett gilt als orthodoxer Jude mit einer harten Haltung gegenüber den Palästinensern, während Lapid als säkular und gemäßigter gilt – arbeiteten die beiden während ihrer kurzen Koalition eng zusammen.

Ihr neues Bündnis zielt darauf ab, die zersplitterte Opposition zu vereinen, die bisher kaum Gemeinsamkeiten aufweist, außer der Ablehnung Netanyahus. Die politische Landschaft Israels ist derzeit von tiefen Gräben geprägt, und die Opposition steht vor der Herausforderung, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, um Netanyahu zu besiegen. Die Zusammenarbeit zwischen Lapid und Bennett könnte ein entscheidender Schritt sein, um diese Herausforderung zu meistern. Analysten beobachten die Entwicklung mit Spannung, da ein geeinter Oppositionsblock die politischen Karten in Israel neu mischen könnte.

Die bevorstehenden Wahlen werden als entscheidend angesehen, da sie über die Zukunft der israelischen Politik entscheiden könnten. Die Opposition muss nun beweisen, dass sie in der Lage ist, eine glaubwürdige Alternative zu Netanyahu zu präsentieren. Die Zusammenarbeit zwischen Lapid und Bennett könnte dabei ein Schlüssel sein, um die notwendige Einheit zu schaffen





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