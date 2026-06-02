Israelischer Luftangriff nahe Krankenhaus in Tyrus: Mindestens zwei Tote und zahlreiche Verletzte

Bei einem israelischen Luftangriff in der libanesischen Küstenstadt Tyrus wurden mindestens zwei Menschen getötet und 23 verletzt. Das nahe gelegene Krankenhaus erlitt schwere Schäden, der Strom auf der Intensivstation fiel aus.

Bei einem israelischen Luftangriff nahe einem Krankenhaus in der libanesischen Küstenstadt Tyrus sind nach libanesischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Die staatliche Nachrichten agentur NNA berichtete, dass nach einer ersten Zählung 23 Personen verletzt worden seien.

Der Strom auf der Intensivstation sei infolge des Angriffs ausgefallen. Auf Bildern in sozialen Medien war zu sehen, wie die Räume des Krankenhauses zum Teil komplett verwüstet wurden. Lokale Medien berichteten, es seien massive Schäden entstanden. Die Kühlräume der Halle, in denen sich Leichen der im Konflikt Getöteten befanden, seien zertrümmert.

Das gegenüber dem Krankenhaus gelegene Gebäude wurde Berichten zufolge von drei Raketen getroffen und dadurch nahezu komplett zerstört. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Das libanesische Gesundheitsministerium verurteilte den Angriff und sprach von einem schwerwiegenden Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Rettungskräfte arbeiteten unter erschwerten Bedingungen, um die Verletzten zu bergen und die Schäden zu beheben.

Die Stromausfälle im Krankenhaus gefährdeten die Behandlung von Patienten, insbesondere auf der Intensivstation. Augenzeugen berichteten von panischen Szenen, als die Explosionen die Umgebung erschütterten. Das Krankenhaus, das zuvor als sicherer Ort für Zivilisten galt, musste den Betrieb teilweise einstellen. Medizinisches Personal bemühte sich, die Versorgung mit Generatoren aufrechtzuerhalten, während die Trümmer beseitigt wurden.

Seit Ausbruch der aktuellen Eskalation Anfang März wurden nach jüngsten Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums 3.433 Menschen getötet und mehr als 10.000 weitere verletzt. Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah hat sich in den letzten Monaten verschärft, mit regelmäßigen Luftangriffen und Raketenbeschuss. Internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz haben wiederholt zur Zurückhaltung aufgerufen und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts gefordert.

Der Angriff nahe des Krankenhauses in Tyrus unterstreicht die Gefahren für die Zivilbevölkerung und die medizinische Infrastruktur in Kriegsgebieten. Die libanesische Regierung kündigte an, den Vorfall vor dem UN-Sicherheitsrat zur Sprache zu bringen. In der Zwischenzeit verharren die Bewohner in Angst vor weiteren Angriffen, während die Gesundheitsversorgung im Land zunehmend an ihre Grenzen stößt





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