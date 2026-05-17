Israelische Regierung vertritt die Aussicht auf neue militärische Schläge gegen Iran nach US-Präsident Trump-Empfehlung

Israelische Regierungsvertreter dementieren Berichte über ein umfassendes Kriegsangriff gegen Iran. Stattdessen wird eine begrenzte militärische Aktion erwartet, um iranische Ziele zu treffen, z.B. Kraftwerke und Brücken, oder den Erwerb bestiegener Uran als Ausgangspunkt moderner Atomwaffen.

Ein israelischer Zivilist schaut von einem öffentlichen Aussichtspunkt im Süden Israels auf den nördlichen Gazastreifen. Die israelische Armee ist in höchster Bereitschaft, schrieb die Zeitung 'Jediot Achronot' unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter.

Dem Bericht zufolge warten israelische Vertreter auf eine Entscheidung von US-Präsident Donald Trump. Zugleich mehrten sich die Anzeichen, dass Trump neue militärische Schläge gegen den Iran anordnen könnte, nachdem er zu dem Schluss gekommen sei, dass Teheran nicht bereit sei, seine Bedingungen bei den Verhandlungen zu akzeptieren. Die USA und Israel bereiten sich demnach derzeit intensiv auf eine mögliche Wiederaufnahme der Kämpfe vor.

Die 'New York Times' hatte bereits am Freitag berichtet, das Pentagon bereite sich auf einen möglichen Neubeginn des Kriegs vor. Hintergrund sei, dass die bisherigen Ziele - insbesondere mit Blick auf das iranische Atomprogramm - bislang nicht erreicht worden seien. Die USA und Israel seien mit intensiven Vorbereitungen auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran schon in dieser Woche beschäftigt, berichtete das Blatt unter Berufung auf zwei Repräsentanten aus dem Nahen Osten.

Auch der israelische Fernsehsender N12 meldete unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Regierungsrepräsentant in Jerusalem, dass in Israel nach Trumps Rückkehr aus China damit gerechnet werde, dass er innerhalb von 24 Stunden sein engstes Beraterteam einberuft, um eine endgültige Entscheidung zu treffen





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