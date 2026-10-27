Die Parlamentswahl in Israel soll die politische Richtung des Landes bestimmen. Ein möglicher Regierungswechsel könnte die Gewalt im Westjordanland verringern, ist jedoch kein Garant für schnelle Frieden. Der Einfluss von Israel, den USA und internationalen Druck wird als entscheidend beurteilt, um Konflikte, insbesondere im Gazastreifen, nachhaltig zu bewältigen.

Am 27. Oktober werden in Israel neue Mitglieder des Parlaments gewählt, was weitreichende Folgen für die Lage in der Region haben könnte. Experten betonen, dass sich die Wahl nicht als sofortiger Friedenslöser darstellt, sondern eher die bestehenden Dynamiken verdeutlicht.

Ein möglicher Regierungswechsel würde zwar bereits die Gewalt im Westjordanland reduzieren und eine restriktivere Haltung gegenüber gewalttätigen Siedlern erlauben, jedoch dürfte die Realität einer Zweistaatenlösung weiterhin als nahezu unmöglich gelten. Transpharische Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Libanon und dem Iran hängen auf der einen Seite von internationalem Druck und auf der anderen Seite von diplomatischen Zugeständnissen ab. Immense Interessen und tiefgründiges Misstrauen bestimmen die politische Landschaft.

Also read Katz: Israel plant vor der Wahl keinen Angriff auf den Iran

Erwartungen an die Wahl

Umfragen zeigen, dass die Chancen des amtierenden Premierministers Benjamin Netanjahu, eine Mehrheit zu sichern, genauso gering sind wie die seiner Gegner. Selbst sollten sich die liberalen Antirangierungsländer durchsetzen und eine neue Regierung bilden, rechnet man nicht mit einem radikalen Kurswechsel. Viele Oppositionsführer unterstützen weder die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates noch die pragmatischen Schritte, die notwendig wären, um die Spannungen nachhaltig zu beenden.

Nichts desto trotz gibt es Hoffnung: Die neue Regierung könnte zumindest eine Verbesserung der Lage im Westjordanland bewirken und die Siedlungsaktivitäten eindämmen. Wissenschaftlerin Ilana Shpaizman weist darauf hin, dass radikale Siedler eher weniger Rückhalt von der Führung erhalten würden. Umgekehrt jedoch könnte ein Sieg Netanjahus zur Wiederherstellung seines bislang aggressiven Siedlungsbautreibens führen.

Advertisement

Außerdem wäre eine mögliche Annexion von Westjordanland vorstellbar, wie der ehemalige Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes, Michael Milshtein, anekdotisch vermutet. Dort leben mit den drei Millionen Palästinensern über 700.000 israelische Bewohner. Im Gazastreifen bleibt die Lage angespannt. Der Plan, der von den USA vorangetrieben wird, sieht einen vollständigen Kriegseinstell und einen Wiederaufbau des Gebiets vor.

Auswirkungen auf Gaza und US-Einfluss

Militärische und diplomatische Maßnahmen rechnen, die Hesperogene Gesellschaftsstruktur in Gaza im besten Fall innerhalb von 18 Monaten zu sanieren, so Eisenkot, ein starker Gegner des aktuellen Premierministers. Der amerikanische Einfluss könnte im Vergleich zu den intra-palästinensischen Fragen von größerer Bedeutung sein, da die US-Regierung nach der Wahl für deutlich konkrete Maßnahmen drängen dürfte. Genauer gesagt könnte eine US-Druckwaffe den Kurs der israelischen Politik in Gaza verändern, während seiendes noch unklar ist, wer am Ende regiert.

Ein stabiler Frieden würde allerdings den Einfluss internationaler Akteure erfordern, die sowohl die israelische Regierung als auch die Palästinenser beeinflussen. Eine mögliche gemeinsame Regierendenkoalition wäre ein Szenario, doch diese könnte auch scheitern und zu einer Übergangsregierung führen, die eventuell mit Netanjahu im Majorverfahren verbunden bleibt.

Insgesamt verdeutlicht die Wahl die Komplexität des Konflikts: Sie zeigt, dass der politische Kurs sowohl innerhalb Israels als auch im regionalen Kontext eine entscheidende Rolle spielt, während der Frieden letztlich von einer breiten internationalen Kooperation abhängt, um langjährige Spannungsverhältnisse zu lösen.