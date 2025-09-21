Israelische Minister fordern nach Staatlichkeit Palästinas Annexion des Westjordanlands

Nach der Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Kanada, Grossbritannien und Australien fordern israelische Minister die Annexion des Westjordanlands und die Zerschlagung der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Nach der Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Kanada, Grossbritannien und Australien reagierte Israel s rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir mit einer drastischen Forderung: Sofortige Annexion des Westjordanland s. Diese klare Haltung, die in einem Post auf der Plattform X (ehemals Twitter) zum Ausdruck kam, markiert eine weitere Eskalationsstufe im anhaltenden Nahostkonflikt .

Ben-Gvir, bekannt für seine radikalen Ansichten, bezeichnete die Palästinensische Autonomiebehörde als «Terrorbehörde» und forderte deren vollständige Zerschlagung. Seine Reaktion auf die Anerkennung eines palästinensischen Staates, die er als «Preis für Mörder» interpretierte, die der Hamas angehören, verdeutlicht die extreme Position, die er einnimmt. Die Wortwahl und die geforderten Massnahmen sind ein deutliches Zeichen für die zunehmende Radikalisierung in der israelischen Politik und werfen erneut Fragen nach der Zukunft der Zwei-Staaten-Lösung auf. Ben-Gvir kündigte an, bei der nächsten Regierungssitzung einen Vorschlag zur «Ausweitung der (israelischen) Souveränität» vorlegen zu wollen. Diese Formulierung ist ein klarer Euphemismus für eine Annexion des Westjordanlands, ein Schritt, der die Aussichten auf einen eigenen palästinensischen Staat weiter in die Ferne rücken lassen würde. Die Reaktion Ben-Gvirs zeigt, wie tiefgreifend die aktuellen politischen Entwicklungen im Nahen Osten die innenpolitische Lage Israels beeinflussen und welche radikalen Positionen zunehmend Gehör finden. Die Äusserungen des Ministers sind ein Spiegelbild der komplexen und aufgeladenen politischen Situation, die von gegenseitigem Misstrauen und der Suche nach einer nachhaltigen Friedenslösung geprägt ist. Diese Äusserungen sind von grosser Bedeutung, da sie das Potenzial haben, die ohnehin schon angespannte Lage weiter anzuheizen und die Aussichten auf eine diplomatische Lösung des Konflikts zu erschweren.\Neben Ben-Gvir meldete sich auch der ultrarechte Finanzminister Bezalel Smotrich zu Wort. Auch er kritisierte die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Kanada, Grossbritannien und Australien auf der Plattform X. Smotrich, der ebenfalls für seine extremen Ansichten bekannt ist, schrieb, die Zeiten, in denen Grossbritannien und andere Länder über Israels Zukunft bestimmten, seien vorbei. Er betonte, dass das britische Mandat beendet sei und die einzige Antwort auf diesen «antiisraelischen Schritt» darin bestehe, die Souveränität über die «angestammten Gebiete des jüdischen Volkes in Judäa und Samaria» zu erklären. Gleichzeitig forderte er, die «törichte Idee eines palästinensischen Staates für immer von der Tagesordnung zu nehmen». Smotrichs Aussagen unterstreichen die Entschlossenheit, die israelische Kontrolle über das Westjordanland zu festigen und jegliche Verhandlungen über eine Zweistaatenlösung abzulehnen. Seine Äusserungen sind ein weiteres Beispiel für die zunehmende Radikalität innerhalb der israelischen Regierung und deren Ablehnung einer diplomatischen Lösung des Konflikts. An seinen Chef, den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, richtete Smotrich einen direkten Appell mit den Worten: «Es ist an der Zeit – es liegt in Ihren Händen.» Diese klare Aufforderung unterstreicht den politischen Druck, dem Netanjahu ausgesetzt ist, und deutet auf eine mögliche weitere Eskalation des Konflikts hin. Die öffentliche Positionierung von Smotrich, der eine Schlüsselfigur in der israelischen Regierung darstellt, hat weitreichende Auswirkungen und könnte die bereits angespannte politische Landschaft im Nahen Osten zusätzlich destabilisieren. Die Reaktion beider Minister zeigt das Ausmass der politischen Polarisierung in Israel und deren Auswirkungen auf die regionale Stabilität. Die Forderungen nach Annexion und die Ablehnung jeglicher Verhandlungen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde erschweren die Suche nach einer friedlichen Lösung des Konflikts erheblich.\Die Reaktionen der beiden rechtsgerichteten Minister verdeutlichen die grosse Kluft in den politischen Ansichten innerhalb der israelischen Regierung. Die Forderungen nach einer Annexion des Westjordanlands und die Ablehnung der Zwei-Staaten-Lösung sind eine direkte Reaktion auf die internationale Anerkennung eines palästinensischen Staates und zeigen die zunehmende Entschlossenheit, die israelische Kontrolle über das Gebiet auszuweiten und jegliche Verhandlungen über einen zukünftigen palästinensischen Staat zu unterbinden. Die Tatsache, dass diese Äusserungen von hochrangigen Regierungsmitgliedern stammen, unterstreicht die Ernsthaftigkeit und die potenziellen Auswirkungen dieser Positionen auf die Zukunft des Nahostkonflikts. Die Reaktion beider Minister auf die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch mehrere Länder zeigt die politische Spaltung in Israel und die Schwierigkeiten, eine nachhaltige Friedenslösung zu finden. Die Aussagen verdeutlichen die zunehmende Radikalisierung der israelischen Politik und deren Ablehnung einer diplomatischen Lösung des Konflikts. Die Reaktionen sind ein Zeichen der zunehmenden Verunsicherung und des Misstrauens, das die aktuellen politischen Entwicklungen im Nahen Osten kennzeichnet. Die Aussagen Ben-Gvirs und Smotrichs deuten darauf hin, dass die israelische Regierung zunehmend von einer konservativen und nationalistischen Ideologie geprägt ist, die eine Kompromissbereitschaft in Bezug auf die Palästinenserfrage ablehnt. Die Konsequenzen dieser Haltung könnten verheerend sein und die Aussichten auf Frieden weiter erschweren. Die internationale Gemeinschaft wird die Entwicklungen in der Region genau beobachten müssen, um eine weitere Eskalation zu verhindern und eine friedliche Lösung des Konflikts zu fördern





20min / 🏆 50. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Israel Palästina Annexion Westjordanland Nahostkonflikt

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gemeinsamer Vorschlag der Energieindustrie zum Aufbau eines All-Szenario-Netzes beschleunigt Wind- und...Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Während der International Digital Energy Expo (IDEE) 2025 richteten die China Energy Research Society, der Global Solar Council (GSC) und...

Weiterlesen »

Minister zuversichtlich: Schottland auf dem Weg zurück in die EUDer schottische Minister für Aussenbeziehungen, Angus Robertson, sieht Schottland innerhalb der nächsten zehn Jahre wieder als Teil der EU.

Weiterlesen »

Nino Schurter: Abschied eines Mountainbike-ChampionsAm Sonntag fährt Nino Schurter sein letztes Rennen in Lenzerheide und beendet damit eine außergewöhnliche Karriere. Ein Rückblick auf den erfolgreichsten Mountainbiker der Geschichte, der sich von einem ehrgeizigen Jungen zu einem Teamplayer entwickelte.

Weiterlesen »

Luftraumverletzung durch Russland: Nato setzt türkisches System einMehrere Nato-Partner reagieren auf russische Luftraumverletzungen mit dem Einsatz eines türkischen Aufklärungssystems.

Weiterlesen »

Tod eines Konservativen Aktivisten: Zwischen Respekt und HassDer Tod von Charlie Kirk, einem konservativen Aktivisten, löst in den USA Kontroversen aus. Seine Haltung in politischen Debatten, insbesondere zu Geschlecht und Identität, wird von vielen angefeindet. Der Text beleuchtet die Reaktionen auf seinen Tod, von Entsetzen bis zu offener Freude, und kritisiert die zunehmende Polarisierung in politischen Auseinandersetzungen, in denen der politische Gegner oft nicht mehr als Mensch wahrgenommen wird.

Weiterlesen »

Israel meldet zwei Geschosse aus dem Gazastreifen – Keine Opfer zu beklagenDie israelische Armee berichtet von zwei abgefeuerten Geschossen aus dem Gazastreifen. Die Situation bleibt angespannt.

Weiterlesen »