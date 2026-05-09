Israelische Armee angreift auf Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon, darunter Waffenlager und Abschussrrafen

Die israelische Armee hat binnen einer 24-Stunden-Periode 85 Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen, einschließlich Waffenlager, Abschussrampen und weiteren militärischen Infrastrukturen. Sie begründete den Einsatz mit der Abschreckung von Bedrohungen für israelische Zivilisten und Soldaten im Südlibanon und teilte, dass die Hisbollah-Eliteeinheit Deskommandeurs Radwan getötet habe.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben innerhalb von 24 Stunden 85 Ziele der Hisbollah -Miliz im Libanon angegriffen.

"Wir gratulieren unseren Soldaten und unserer Armee," sagte Benjamin Netanyahu. "Sie haben hart agiert, um die Sicherheit Israels zu gewährleisten. Die Armee begründete den Einsatz mit der Abwehr von Bedrohungen für israelische Zivilisten und Soldaten im Südlibanon. Unterirdische AnlagenDestroyed bei der Hisbollah in der Bekaa-Ebene, die zu der Herstellung von Waffen verwendet wurden, hiess es weiter.

Außerdem griffen israelische Kräfte Kämpfer der Hisbollah-Miliz im Südlibanon an. Der Hisbollah wirft vor, in den letzten Tagen mehrere Raketen auf Soldaten im Südlibanon abgefeuert zu haben. Es gab jedoch keine Verletzten. Der Beschuss der Hisbollah vorbarg einen israelischen Angriff in den südlichen Vororten Beiruts, bei dem der Kommandeur der Hisbollah-Eliteeinheit Radwan getötet wurde.

Die aktuelle Waffenruhe-Vereinbarung erlaubt den Verteidigungsmassnahmen Israel gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe, die aber offensive Operationen auf libanesischem Territorium untersagt. Die Konfliktparteien werfen einander vor, diese Vereinbarung zu verletzen. Eine Bagger beseitigt die Trümmer eines zerstörten Gebäudes in einem südlichen Vorort von Beirut. Foto: Hussein Malla/AP/dpa/Archivbild - Keystone/AP/Hussein Mall





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