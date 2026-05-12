Israelische Airlines treffen auf US-Militärflugzeuge: Platzmangel und wirtschaftliche Auswirkungen

Die israelischen Fluggesellschaften mussten ihre Flugzeuge ins Ausland bringen, um sie vor dem Iran-Krieg zu schützen. Nun können sie diese jedoch nicht zurückholen, weil am Flughafen Tel Aviv Militärflieger der USA zu viel Platz beanspruchen. Dies hat Auswirkungen auf die wirtschaftliche Stabilität der israelischen Fluggesellschaften und die Ticketpreise für die Passagiere.

Mit Beginn des Iran-Krieg es brachten israelische Airlines ihre Flugzeuge ins Ausland in Sicherheit. Nun können sie diese nicht zurückholen, weil am Flughafen Tel Aviv Militärflieger der USA zu viel Platz beanspruchen.

Knapp eine Woche vor dem ersten gemeinsamen Militärschlag der USA und Israels gegen den Iran am 28. Februar leiteten die israelischen Fluggesellschaften umfangreiche Vorsorgemaßnahmen ein. Und das taten die israelischen Airlines. Nur blieb der Flughafen Tel Aviv nicht lange leer.

Die USA verlegten Boeing KC-135 sowie C-17-Globemaster zu Israels größten Airport. Laut der Zeitung, Arkia und Israir an ihrem Heimatflughafen kaum noch Platz. Israir-Chef Uri Sirkis sagte vor dem Wirtschaftsausschuss der Knesset, seine Airline dürfe derzeit wegen der US-Militärflugzeuge nur vier Flugzeuge über Nacht in Tel Aviv parken. Früher habe man jeweils 17 Jets dort gehabt.

Laut Sirkis beeinträchtigt die Situation sowohl die Kosten als auch den laufenden Betrieb. Besonders frühe Flüge seien betroffen. Die Times of Israel zitiert den Israir-Chef mit einem konkreten Beispiel: Wenn ein Flugzeug nachts nicht in Tel Aviv stehen darf, muss es im Ausland geparkt werden und den Flug von dort aus beginnen, also etwa von Rom nach Tel Aviv starten, statt wie geplant in die umgekehrte Richtung.

Das verteuere die Flüge und begrenze die Zahl der Verbindungen, die israelische Airlines anbieten könnten, so Sirkis. Auch Shlomi Zafrany, Vizechef für kommerzielle und internationale Beziehungen bei El Al, schlägt in dieselbe Kerbe.

Lautverwies er auf die operativen und wirtschaftlichen Folgen, wenn eine israelische Fluggesellschaft von ausländischen Standorten aus operieren müsse, ohne die nötigen Slots und Absprachen mit den dortigen Behörden zu haben.wandte er sich an das Verkehrsministerium mit dem Hinweis, die Präsenz der amerikanischen Militärflugzeuge beeinträchtige nicht nur die wirtschaftliche Stabilität israelischer Fluggesellschaften, sondern halte auch ausländische Airlines davon ab, Israel wieder anzufliegen. Leidtragende sind neben den israelischen Fluggesellschaften letztlich auch die Passagiere.

Denn die knappe Kapazität dürfte die Ticketpreise in Israel diesen Sommer in die Höhe treiben





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