Der US-Vizepräsident Vance sagte, dass die USA kein amerikanisches Geld an den Iran fließen werden. Stattdessen könnten Sanktionen erleichtert oder aufgehoben werden, wenn Teheran bestimmte Bedingungen erfüllt.

Israel und USA haben sich mit dem Iran auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Der US-Vizepräsident Vance sagte, dass die USA kein amerikanisches Geld an den Iran fließen werden.

Stattdessen könnten Sanktionen erleichtert oder aufgehoben werden, wenn Teheran bestimmte Bedingungen erfüllt. Die USA hätten bereits mit dem Iran darüber gesprochen, wie der Vorrat an angereichertem Uran zerstört werden könne. Die technischen Details sollen bei Gesprächen am Freitag geklärt werden. Die US-Regierung hofft, die geplante Grundsatzvereinbarung mit dem Iran in den nächsten Tagen veröffentlichen zu können.

Die iranische staatliche Nachrichtenagentur schreibt, dass es eine Klausel gibt, die besagt, dass die Verhandlungen zu einem endgültigen Abkommen abgebrochen werden, solange bestimmte Punkte nicht umgesetzt werden. Der Text der Einigung sei im letzten Moment geändert worden, um die Frage der iranisch-omanischen Souveränität über die Strasse von Hormus klar und ausdrücklich hervorzuheben. Die Unterzeichnung des Abkommens ist laut dem Vermittler Pakistan für Freitag in Genf in der Schweiz geplant.

Die US-Regierung plant damit, bei der Unterzeichnung in der Schweiz auf höchster Ebene vertreten zu sein. Israel will auch nach einem Ende des Iran-Kriegs in den im Süden des Libanons eroberten Gebieten bleiben. Israelische Truppen würden auch Stellungen in Syrien und im Gazastreif auf unbestimmte Zeit halten, teilte Verteidigungsminister Israel Katz am Montag mit





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