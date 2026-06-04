Israel und Libanon vereinbaren Waffenruhe, Schweizer Teuerungszahlen erwartet, US-Zolldrohungen, Software-Aktien fallen, Videospiele-Händler steigen

Israel und der Libanon haben sich auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Nordseesorte kostete 0,85 Prozent weniger als am Vortag. Die Schweizer Teuerungszahlen wurden erwartet und kamen bei 0,6 Prozent zu stehen. Die von Bloomberg erstellte Konsensprognose geht von einer Gesamtinflation von 0,7 Prozent und einer Kerninflation von 0,3 Prozent aus. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1,5 Prozent. Auch in Südkorea gaben die Kurse um bis zu 2,6 Prozent nach einem Feiertag. Die japanische Währung notierte am Donnerstag leicht höher. Die US-Zolldrohungen gegen insgesamt 60 Länder mit dem Argument, dass diese Importe von Produkten aus mutmasslicher Zwangsarbeit nicht verhinderten oder bestehende Importverbote nicht genügend überprüften, führen zu zusätzlichen Zöllen zwischen 10 und 12,5 Prozent. Die Software-Aktien setzten ihre jüngsten Schwankungen mit Verlusten fort, während Videospiele-Händler sprangen um sechs Prozent hoch.

Israel und der Libanon haben sich auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Nordseesorte kostete 0,85 Prozent weniger als am Vortag.

Die Schweizer Teuerungszahlen wurden erwartet und kamen bei 0,6 Prozent zu stehen. Die von Bloomberg erstellte Konsensprognose geht von einer Gesamtinflation von 0,7 Prozent und einer Kerninflation von 0,3 Prozent aus. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1,5 Prozent. Auch in Südkorea gaben die Kurse um bis zu 2,6 Prozent nach einem Feiertag.

Die japanische Währung notierte am Donnerstag leicht höher. Die US-Zolldrohungen gegen insgesamt 60 Länder mit dem Argument, dass diese Importe von Produkten aus mutmasslicher Zwangsarbeit nicht verhinderten oder bestehende Importverbote nicht genügend überprüften, führen zu zusätzlichen Zöllen zwischen 10 und 12,5 Prozent. Die Software-Aktien setzten ihre jüngsten Schwankungen mit Verlusten fort, während Videospiele-Händler sprangen um sechs Prozent hoch





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