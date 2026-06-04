Israel und der Libanon haben sich in Washington auf die Umsetzung einer neuen Waffenruhe geeinigt, die unter anderem die Einstellung der Hisbollah-Angriffe vorsieht. Die Vereinbarung sieht Pilotzonen im Libanon vor, in denen nur die libanesischen Streitkräfte agieren dürfen, und betont die Notwendigkeit eines dauerhaften Friedensabkommens. Die Nachricht wurde von den US-Außenministerien veröffentlicht.

Israel und der Libanon haben sich zufolge des US-Außenministeriums auf einen Weg geeinigt, um die bislang praktisch lähmende Waffenruhe wirksamer zu gestalten. Die Erklärung, die nach Gesprächen zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertretern in Washington vorgelegt wurde, sieht vor, dass die Waffenruhe unter anderem von einer vollständigen Einstellung der Angriffe der proiranischen Hisbollah -Miliz gegen Israel abhängt.

Im gegenwärtigen Konflikt befinden sich Israel und die schiitische Miliz in direkter Auseinandersetzung. Die libanesische Regierung ist zwar keine Kriegspartei, hat aber begrenzten Einfluss auf die Hisbollah. Die gemeinsame Erklärung fordert die Einrichtung von Pilotzonen im Libanon, in denen ausschließlich die regulären libanesischen Streitkräfte die Kontrolle übernehmen. Diese Zonen sollen überwiegend südlich des Litani-Flusses liegen, also in unmittelbarer Nähe der Grenze zu Israel.

Wie genau die Sicherheitszonen organisiert werden, bleibt noch offen. Trotzdem sei dies ein Schritt in Richtung eines umfassenden Friedens- und Sicherheitsabkommens. Der neue Beschluss zur Waffenruhe ist bislang nicht als zeitlich begrenzte Verlängerung gekennzeichnet; früher wurde sie immer wieder befristet erweitert. Die beiden Regierungen betonen, dass die Zukunft der Israelisch-Libanischen Beziehungen von ihnen selbst entschieden werden müsse.

Jegliche Beeinflussung des Libanon als Geisel durch staatliche oder nichtstaatliche Akteure werde vehement zurückgewiesen - ein Hinweis, der stark auf den Iran verweist, dessen Einfluss im Libanon bereits seit dem Gaza-Krieg spürbar ist. Im November 2024 war die vorherige Waffenruhe stark brüchig. Israel nahm weiterhin Ziele im Libanon an und warf der Schiitenmiliz vor, sich entgegen der Vereinbarung neu zu bewaffnen.

Im Rahmen der von Israel und der USA im Februar gestarteten Operationen gegen Iran-Verbündete wurde die Zwischensumme für die Schutzmaßnahmen im Libanon im April erneut verhandelt, erstmals nach einer langen Stillschweigendphase. Damit hat der Libanon und Israel erstmals ein direktes politisches Gespräch seit 1983 aufgenommen, was bisher jenseits des Adenverbots lag. Derzeit ist die vierte Gesprächsrunde im Gange, die sich um die endgültige Klärung der Situation bemüht.

Die USA haben die beiden Länder in ihren Gesprächen unterstützt und betont, dass die gemeinsame Erklärung ein bedeutender Schritt in Richtung Stabilität ist. Beide Seiten erkannten an, dass die Gewalt in den Grenzregionen erhebliche Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung hat. Die Region hat seit dem Grenzkrieg mit Israel im Jahr 2006 wiederholt zentrale Konfliktpunkte erlebt. Durch die Einrichtung der Pilotzonen und die Abschaffung erpresster Aktionen der Hisbollah soll die Spannungen an der Grenze reduziert werden.

Die Erklärung unterstrich auch, dass die Gespräche fortlaufend sein sollten, um die langfristige Sicherheit aufrechterhalten zu können. Für beide Länder gilt die Anwendung eines verlässlichen und reversiblen Friedens Der aktuelle Kontext ist geprägt von geopolitischen Spannungen, die zwischen den Interessen der USA, des Iran und anderer regionaler Akteure auftreten. Der Libanon, der die Schutzgarantie der Vereinten Nationen vernachlässigt hat, steht vor großen Herausforderungen.

Israel muss nun widerstehen, und seine Militärstrategien an der Grenze wäre eng verbunden mit der Überwachung von Waffenlizenzen und Kriegsmaterial. Der Respekt der Vereinbarungen erfordert ein neues System der Implementierung und Einhaltung aller vertraglichen Bedingungen. Zusammenfassend liefern die aktuellen Verhandlungen Ansatzpunkte, die letztlich die Region von anhaltender Gefahr befreien könnten. Ereignisse in diesen Gesprächen zeigen, dass trotz historischer Konflikte diplomatische Bemühungen nun ernsthaft voranschreiten.





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