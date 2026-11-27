Das israelische Militär tötet zwei Ärzte-ohne-Grenzen-Wachleute in Gaza und begründet dies mit Hamas-Verbindungen. Gleichzeitig droht die Waffenruhe zu zerbrechen und Netanjahu bekommt Entlastung im Korruptionsprozess.

Im Konfliktgebiet zwischen Israel und der Hamas eskaliert die Gewalt weiter, wobei die fragile Waffenruhe zunehmend bröckelt. Das israelische Militär hat bei einem Luftangriff im Gazastreifen zwei Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ( MSF) getötet. Während Israel behauptet, die Opfer seien Hamas -Terroristen gewesen, die gegen die Waffenruhe verstießen, empört sich die Hilfsorganisation über diesen direkten Angriff auf eine klar gekennzeichnete Klinik. Parallel dazu nimmt die politische Spannungen im Inneren Israels zu, während im Westjordanland die Gewalt durch Siedler zunimmt.

Luftangriff tötet MSF-Mitarbeiter in Gaza

Die israelische Armee gab am Sonntag bekannt, dass zwei Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen bei einem Einsatz im Gazastreifen ums Leben gekommen seien. Nach Darstellung des Militärs handelte es sich bei den Getöteten um "Terroristen" der islamistischen Hamas, die in einer von der Hilfsorganisation betriebenen Klinik als Sicherheitskräfte tätig waren. Das Militär erklärte, der Angriff habe nicht gezielt auf ein Krankenhaus abgezielt und der Standort sei der israelischen Armee zuvor mitgeteilt worden. Vor dem Luftangriff seien Maßnahmen getroffen worden, um Schaden für Zivilisten so weit wie möglich zu minimieren.

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Laut der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) kam die Einrichtung durch "direkten Angriff" zum Erliegen. Die Klinik im abgeriegelten Küstenstreifen sei deutlich mit MSF-Logos versehen gewesen. In einer Erklärung auf der Plattform X bezeichnete die Organisation die Tötung der beiden Männer als "zutiefst erschüttert und empört". Die beiden Männer seien Wachleute in der Klinik gewesen, die keine militärische Rolle gespielt hätten. Die Angaben des israelischen Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig von der Lage vor Ort überprüfen.

Das israelische Militär präzisierte seine Anschuldigungen weiter und teilte mit, einer der Toten sei ein Kommandeur einer Artillerieeinheit im militärischen Flügel der Hamas gewesen. Beide Männer hätten daran gearbeitet, die "Kampfkraft terroristischer Organisationen im Gazastreifen wiederherzustellen". Damit hätten sie gegen die geltende Waffenruhe verstoßen. Die israelischen Streitkräfte weiten ihr Einflussgebiet im Gazastreifen weiter aus, obwohl formell eine Waffenruhe vereinbart wurde. Israel führt weiterhin Luftschläge durch, was die Lage im Sektor destabilisiert.

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Politische Entlastung für Netanjahu im Prozess

In der innenpolitischen Arena erhielt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine bedeutende Entlastung in dem seit 2020 laufenden Korruptionsprozess. Richter der Staatsanwaltschaft rieten dazu, die meisten Anklagepunkte fallen zu lassen. Laut Berichten der "Times of Israel" gebe es kaum Aussicht auf eine Verurteilung wegen Bestechung im schwerwiegendsten der drei Fälle. Die Richter stellten auch infrage, ob in einem weiteren Fall überhaupt eine Straftat begangen wurde, was für die Staatsanwaltschaft als "schwerer Schlag" gewertet wird.

Netanjahu reagierte umgehend auf die Entwicklungen und erklärte in einer am Abend im Fernsehen übertragenen Rede, der Prozess sei "zusammengebrochen". Der am längsten amtierende Ministerpräsident in der Geschichte Israels forderte die sofortige Einstellung des Gerichtsverfahrens. Er bestreitet seit Jahren alle Vorwürfe der Bestechlichkeit, des Betrugs und der Untreue. Unabhängig von den laufenden rechtlichen Schritten hat Netanjahu bereits eine Begnadigung durch Präsident Izchak Herzog beantragt.

Festnahme von AFP-Journalist Mohammed Atik

Parallel zu den Ereignissen in Gaza und Jerusalem hat die israelische Armee im besetzten Westjordanland die Festnahme des freien Mitarbeiters der Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) bekannt gegeben. Der Videojournalist Mohammed Atik werde mutmassliche Verbindungen zu Terrororganisationen vorgeworfen. Das israelische Militär teilte am Sonntag mit, dass Atik den Sicherheitskräften für weitere Vernehmungen übergeben worden sei. Die Festnahme erfolgte nach Angaben seiner Frau in der Nacht zum Sonntag, als israelische Soldaten in das Familienhaus in einem Ort nahe Jenin eindrangen und Atik mit verbundenen Augen abführten.

Die Nachrichtenagentur AFP forderte Israel auf, konkrete Beweise für die gegen Atik erhobenen Vorwürfe vorzulegen. Eine Stellungnahme der Agentur zu dieser Forderung lag zunächst nicht vor. Atik arbeitet seit drei Jahren freiberuflich für die französische Nachrichtenagentur. Die Festnahme eines international bekannten Journalisten verschärft die angespannte Lage im Westjordanland, wo die Gewalt der israelischen Siedler gegen Palästinenser seit Sommer 2026 deutlich zugenommen hat.

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Folgen für die Bevölkerung und politische Zukunft

Die Gewalt im Gazastreifen und im Westjordanland hat bereits hohe Opferzahlen gefordert. Bei den Angriffen islamistischer Gruppen in mehreren Orten Israels und auf einem Musikfestival wurden im letzten Jahr insgesamt 1205 Menschen getötet. Darunter befanden sich auch 251 Menschen, die als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Daraufhin startete Israel eine massive Offensive gegen die Hamas. Die Zahl der von MSF in Gaza getöteten Mitarbeiter ist durch den jüngsten Vorfall auf nun 17 angestiegen.

Politisch befindet sich Israel in einer Phase großer Unsicherheit. Nach den Parlamentswahlen im vergangenen Monat war es Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinen Verbündeten nicht gelungen, die Mehrheit der Sitze im Parlament zu verteidigen. Sein wichtigster politischer Rivale, der Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, erhielt von Präsident Herzog als Erster den Auftrag, die Bildung einer neuen Regierung zu versuchen. Netanjahu forderte seine Gegner Stunden nach der Erklärung der Richter in seinem Prozess auf, sich ihm in einer Einheitskoalition anzuschließen. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Eskalation mit Sorge, da auch eine US-amerikanische Fotojournalistin und europäische Diplomaten von Siedlern im Westjordanland angegriffen wurden.