Israel-News: Israels rechtsextremer Polizeiminister Ben-Gvir zeigt Video mit Gaza-Aktivisten-Demütigung

Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsextremer Polizeiminister, hat ein Video gepostet, das ihn bei der Demütigung gefesselter Gaza-Aktivisten in Aschdod zeigt. Italien und Frankreich bestellten daraufhin den israelischen Botschafter ein, auch Israels eigener Aussenminister Gideon Saar distanzierte sich scharf.

Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat ein Video gepostet, das ihn bei der Demütigung gefesselter Gaza-Aktivisten in Aschdod zeigt. Italien und Frankreich bestellten daraufhin den israelischen Botschafter ein, auch Israels eigener Aussenminister Gideon Saar distanzierte sich scharf.

Israels rechtsextremist Ben-Gvirs Verhalten sei nicht akzeptabel. Französische Teilnehmer der Gaza-Hilfsflotte müssten mit Respekt behandelt und so schnell wie möglich freigelassen werden, schrieb der französische Aussenminister Jean-Noel Barrot. Der israelische Aussenminister Gideon Saar distanzierte sich auf X mit deutlichen Worten von seinem rechtsextremen Kabinettskollegen, der zu den umstrittensten Mitgliedern der Regierung von Benjamin Netanjahu gehört. Israels Regierungschef Netanjahu schrieb, Ben-Gvirs Umgang mit den Aktivisten entspreche nicht den Werten und Normen Israels.

Gleichzeitig betonte er, Israel habe das Recht, «Flotillen von Hamas-Unterstützern am Eindringen in unsere Hoheitsgewässer und am Erreichen des Gazastreifens zu hindern». Alle 430 Aktivisten seien auf israelische Schiffe gebracht worden. Ziel der «Gaza Sumud Flotilla» war es laut den Veranstaltern gewesen, «einen humanitären Korridor einzurichten und Israels illegale Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen». Seit dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel am 7.

Oktober 2023 kommt es zu israelischen Luft- und Bodeneinsätzen im Gazastreifen. Der Krieg in Gaza fordert viele Opfer





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