Verteidigungsminister Israel Katz betont die anhaltende Bedrohung durch Teheran und fordert Einheit, während die IAEA Lücken bei der Überprüfung der iranischen Atomanlagen meldet.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat in einer öffentlichen Stellungnahme klar gemacht, dass der Konflikt mit dem Iran nach seiner Einschätzung noch nicht als beendet gilt. Während einer Gedenkfeier in Jerusalem betonte er, dass die militärische und politische Mission bis zur vollständigen Neutralisierung der Bedrohungen nicht als abgeschlossen betrachtet werden darf. Katz warnte davor, die Lage zu unterschlachten, und verwies dabei auf die fortbestehenden Ambitionen Teherans im nuklearen Bereich.

Anhaltende Bedrohung durch Atomprogramme

Israel Katz argumentiert, dass der Iran weiter daran arbeite, Zugang zu Atomwaffen zu erlangen und damit das nationale Sicherheitsinteresse des jüdischen Staates direkt zu gefährden. Der Minister erklärte, dass der Iran nicht nur am Kernprogramm festhält, sondern weitere Ziele verfolgt, die den Staat Israel in eine konkrete und unmittelbare Gefahr bringen könnten. Er appellierte an die israelische Bevölkerung, angesichts dieser gravierenden Aufgaben zu einer starken inneren Einheit aufzubrechen, um den Herausforderungen gewachsen zu sein.

Also read Schweizer Rüstungsgelder im Inland investieren und Neutralität wahren

Proaktive Verteidigungspolitik und Einigkeit

Laut Katz ist die israelische Regierung heute entschlossener denn je, die eigene Sicherheit und das Schicksal des Landes in die eigenen Hände zu nehmen. Die Strategie sehe vor, möglichen Angriffen proaktiv und offensiv zuvorzukommen, statt nur reaktiv auf Aggressionen zu reagieren. Katz betonte die Verantwortung der Regierung, auf jedes denkbare Szenario vorbereitet zu sein und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Bürger Israels vor Schaden zu bewahren. Diese Haltung unterstreicht die Doktrin, dass die Akzeptanz von Risiken für die nationale Sicherheit nicht in Frage komme.

Advertisement

Spannungen zwischen IAEA und iranischen Angaben

Während Israel die akute Gefahr beteuert, bestreitet der Iran offiziell, dass es Bestrebungen zum Bau von Atomwaffen gibt. Teheran beharrt darauf, dass das Atomprogramm ausschließlich friedlichen Zwecken dient. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat unter der Leitung von Chef Rafael Grossi jedoch deutliche Unsicherheiten im Monitoring gemeldet. Grossi erklärte, dass es bislang keine bestätigten Hinweise darauf gibt, dass der Iran die bei den Angriffen im Juni 2025 beschädigten Atomanlagen wieder vollständig aufgebaut hat.

Lücken in der internationalen Überwachung

Trotz der Aussagen der IAEA bleibt eine kritische Unsicherheit bestehen. Die Atomenergiebehörde kann den aktuellen Zustand der iranischen Anlagen sowie den Verbleib der dort gelagerten Uranbestände nicht lückenlos und vollständig überprüfen. Diese Kontrolldefizite geben israelischen Sicherheitsbehörden wie Katz Anlass zur Sorge, da sie keine verlässliche Grundlage für die Einschätzung der nuklearen Kapazitäten des Iran bieten. Die Diskrepanz zwischen den iranischen Beteuerungen und den mangelnden Kontrollmöglichkeiten der internationalen Beobachter schürt die geopolitische Anspannung weiter an.