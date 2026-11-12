Israel greift Nasser-Spital an und Iran droht den USA mit neuen Zielen

Israelische Luftschläge treffen das Nasser-Krankenhaus in Chan Junis, während der Iran die USA vor Angriffen warnt. Details zu Opfern und diplomatischen Forderungen.

Die israelische Armee hat bei einem nächtlichen Luftangriff auf das Nasser-Spital im Gazastreifen eigene Angaben zufolge ein ranghohes Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas ins Visier genommen. Von diesem sowie von weiteren Terroristen des militärischen Flügels der Hamas sei eine Bedrohung ausgegangen, die es zu beseitigen galt, teilte die Armee am Morgen mit. Palästinensischen Angaben zufolge wurden bei dem Angriff in der Stadt Chan Junis mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt. Keine der Angaben liess sich unabhängig überprüfen.

Auswirkungen auf das Nasser-Spital in Chan Junis

Die Hamas habe den Krankenhauskomplex im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens als Kommandozentrum für militärische und terroristische Aktivitäten gegen die Truppen Israels und den Staat Israel genutzt, schrieb die Armee weiter. Auch habe die Hamas im Spital Waffen gelagert sowie Verhöre und Folterungen durchgeführt. Laut dem israelischen Sender wurden bei dem Angriff die Intensivstation und die chirurgische Abteilung des Nasser-Krankenhauses getroffen. Die israelische Armee machte in ihrer Mitteilung keine Angaben zur Zahl der Opfer.

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Kritik an Kriegsverbrechen und Schutzschildern

Die Hamas sprach in einer Mitteilung von einem Kriegsverbrechen. Israel wirft der Terrororganisation wiederum immer wieder vor, Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen. Vor und während des Angriffs seien Massnahmen zur Minimierung von Schäden für Zivilisten ergriffen worden, erklärte die israelische Armee weiter. Auch diese Angaben liessen sich nicht überprüfen. Die israelische Armee habe das Gebäude in Chan Junis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets direkt angegriffen und dabei die zweite Etage ins Visier genommen, berichtete Al-Kuds unter Berufung auf nicht genannte Quellen.

Iran warnt USA vor neuen militärischen Aktionen

Die iranische Führung warnt die USA vor neuen Angriffen auf die Islamische Republik. Wenn die USA einen weiteren Krieg gegen den Iran beginnen, wird jeder Militärstützpunkt, der an der Aggression beteiligt ist, von Westasien bis Europa, ein legitimes Ziel für die tödlichen Angriffe des Irans sein, schrieb der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Rezai, auf der Plattform X. Es werde dann keine sichere Entfernung, keinen sicheren Zufluchtsort, keine Immunität geben, drohte er.

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Diplomatische Forderungen und Seven Conditions

Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für effektiv vorüber erklärt und gesagt, man halte den Status quo aufrecht. Dagegen sagte der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dem Sender Al Jazeera, sein Land sei entschlossen, den als weder Krieg noch Frieden beschriebenen Zustand zu überwinden. Eine Einigung mit Washington sei möglich, der Ball liege bei den USA, jedoch habe Trumps Regierung bislang nicht konkret geantwortet. Ghalibaf wies erneut auf sieben Bedingungen hin, die die USA erfüllen müssten, damit der Iran die Strasse von Hormuz öffnen und Verhandlungen aufnehmen würde.

Politische Spannungen innerhalb Israels

Berichten zufolge sollen die USA nach Vorstellung Teherans unter anderem alle Kampfhandlungen gegen den Iran und dessen Verbündete in der Region, wie die Hizbollah im Libanon, einstellen. Ausserdem sollen die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe beendet, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufgehoben und eingefrorene iranische Vermögenswerte freigegeben werden. Der Iran verlangt demnach auch Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung diese Forderungen vorab erfüllen wird. Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot hat den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu aufgefordert, bis zur Vereidigung einer neuen Regierung auf gefährliche Schritte zu verzichten.

Forderungen nach Vermeidung weiterer Konflikte

Seine Warnung erfolgt vor dem Hintergrund von unbestätigten Medienberichten, wonach Netanyahu trotz Bedenken der Militärführung eine erneute Militäraktion gegen den Iran anstreben soll. Der Regierungschef dürfe die Spitzen der Sicherheitsbehörden nicht in einen schweren Konflikt bringen und sie im Unklaren darüber lassen, was von ihnen erwartet werde und wie sie sich zu verhalten hätten, schrieb Eisenkot in einem Brief an Netanyahu, den er auf der Plattform X veröffentlichte. Seit Oktober 2025 herrscht im Gazakrieg eigentlich eine Waffenruhe, es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe.