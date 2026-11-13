Israel greift Nasser-Spital an: Hamas-Vorwürfe und völkerrechtliche Debatte

Israels Luftangriff auf das Nasser-Spital in Khan Yunis löste völkerrechtliche Kontroversen aus. Die Hamas nutzte das Gebäude angeblich als Kommandozentrale, Hilfsorganisationen verurteilen die Zerstörung.

Die israelische Armee hat laut eigenen Angaben ein Luftangriff auf das Nasser-Spital im Süden des Gazastreifens durchgeführt. Der gezielte Strike richtete sich gegen Mitglieder der Hamas, die sich angeblich im Klinikgebäude in Khan Yunis versteckt hielten. Dieser Vorfall hat internationale Reaktionen ausgelöst und die bereits angespannte Lage im Konfliktherd weiter verschärft, während Hilfsorganisationen schwerwiegende Verstöße gegen humanitäre Prinzipien anprangern.

Angabe israelischer Stellen zum Angriff

Israels Armee gab nach dem Anschlag bekannt, dass Muhammad Abu Ismail, ein Kommandeur der Hamas-Brigade im Bereich Chan Junis, im Nasser-Spital gesichtet wurde. Die Streitkräfte führen ihn als verantwortlich für Anschläge auf Israelis und die Beteiligung an der Gefangenhaltung von Geiseln während des Gaza-Krieges an. Zudem behauptete das Militär, dass Dutzende aus Israel verschleppte Menschen, darunter Kinder und ausländische Staatsbürger, in der Klinik festgehalten würden. Das zweite Stockwerk des Spitals diene der Hamas als Kommandozentrale, von der aus Angriffe auf israelische Soldaten vorbereitet würden. Zivile hätten keinen Zutritt zu diesen Bereichen.

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Die israelischen Streitkräfte warfen der Hamas vor, in dem Spital Waffen gelagert sowie Menschen verhört und gefoltert zu haben. Auch andere Kliniken im Gazastreifen seien für militärische Zwecke missbraucht worden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Nasser-Klinik ins Visier des israelischen Militärs gerät, da bei früheren Angriffen auf die Klinik bereits Tote zu beklagen waren. Die Angaben der Armee liessen sich unabhängig von offiziellen Stellen nicht prüfen.

Reaktionen von Hilfsorganisationen und Völkerrecht

Die international tätige Hilfsorganisation erklärte nach dem Angriff, dass nichts weder rechtlich noch moralisch den Angriff auf und die Zerstörung eines funktionierenden Spitals mit zahlreichen Patienten und Behandelnden rechtfertige. Das humanitäre Völkerrecht schützt Spitäler grundsätzlich besonders. Dieser Schutzstatus erlischt jedoch unter bestimmten Bedingungen, etwa wenn Konfliktparteien eine Klinik als Ausgangspunkt für Angriffe, Waffenlager oder als Versteck für gesunde Kämpfer nutzen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erklärte dies in einem früheren Fall.

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Experten zufolge muss dennoch abgewogen werden, ob der zu befürchtende Schaden im Verhältnis zum erhofften Ziel steht. Was verhältnismässig ist und was nicht, wird in den Bestimmungen des internationalen Völkerrechts nicht definiert und muss im Streitfall von Gerichten festgestellt werden. Konfliktparteien sind zudem verpflichtet, Zivilisten und zivile Gebäude bestmöglich zu schützen. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde handelte es sich bei den beim Angriff Getöteten um Spitalangestellte, Patienten und ihre Begleiter. Es sei auch ein 13-Jähriger ums Leben gekommen. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diplomatische und politische Positionen

Der Leiter der israelischen Mission bei der Europäischen Union, Avi Nir-Feldklein, verteidigte die militärische Maßnahme. Er sagte, die Hamas missbrauche Spitäler als Stützpunkte. Israel für seine gezielten Einsätze gegen Kämpfer der Hamas zu verurteilen, ermutige die Terrororganisation dazu, die Nutzung ziviler Einrichtungen fortzusetzen und auszuweiten. Israel erklärte ihrerseits, sie habe im Einklang mit dem Völkerrecht gehandelt. Sie habe vor dem Angriff Massnahmen getroffen, um Zivilisten sowie das Klinikgebäude zu schonen.

Mehr als 50 Menschen wurden bei dem Angriff verletzt. Die Hilfsorganisation betonte, dass es unannehmbar sei, dass Patientinnen und Patienten sowie medizinisches Personal erneut innerhalb eines Spitals getötet und verletzt werden. Die Klinik sei das letzte zumindest in Teilen funktionierende Spital im Süden des Gazastreifens. Es sei eine zentrale Anlaufstelle für die Versorgung von geschätzt 1,3 Millionen Menschen. Die Organisation hatte zu Beginn des Jahres mitgeteilt, wegen der Präsenz Bewaffneter auf dem Klinikgelände ihre nicht dringlichen Aktivitäten im Nasser-Spital einzustellen.

Aktuelle Lage und weitere Entwicklungen

Es gibt eine Waffenruhe, es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt verstärkte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas. Der Auslöser des Gaza-Kriegs war das Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 in Israel. Die Situation im Gazastreifen bleibt hochspannt, da humanitäre Einrichtungen immer wieder zum Ziel militärischer Operationen werden, was die Versorgungslage für die Zivilbevölkerung weiter verschärft. Die Debatte um die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und die Verantwortung der Konfliktparteien für zivile Opfer geht weiter.