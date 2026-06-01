Israel erobert historische Burg im Libanon und kündigt Angriffe auf Beirut-Vororte an

Israelische Truppen haben die from dem 12. Jahrhundert stammende Kreuzfahrerburg Beaufort im Südlibanon eingenommen und planen neue Luftangriffe auf die dicht besiedelten Vororte von Beirut. Frankreich kritisiert eine immer tiefere Besetzung libanesischen Gebiets und ruft den UNO-Sicherheitsrat an. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah gilt als faktisch gescheitert, während die Hisbollah ihre Raketenangriffe auf Nordisrael verstärkt.

Israel hat im Libanon die historische Kreuzfahrerburg Beaufort erobert und kündigt neue Luftangriffe auf die dicht besiedelten Vororte von Beirut an. Damit eskaliert der Krieg in dem kleinen Mittelmeerstaat weiter.

Frankreich wirft Israel eine immer tiefere Besetzung libanesischen Territoriums vor und hat eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates beantragt. Die USA versuchen indessen, die faktisch gescheiterte Waffenruhe zwischen Israel und der mit dem Iran verbündeten Hisbollah zu retten. Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu haben er und Verteidigungsminister Israel Katz die Armee angewiesen, terroristische Ziele der Hisbollah in den als Dahija bekannten Vororten der Hauptstadt anzugreifen. Diese gelten als Hochburg der Miliz, sind aber auch stark zivil besiedelt.

Seit der im April verkündeten und zweimal verlängerten Waffenruhe wurden dort weniger Angriffe geflogen, Medienberichten zufolge auf Wunsch der US-Regierung. Nun soll nach Angaben israelischer Medien Washington grünes Licht für neue Angriffe im Raum Beirut gegeben haben. Viele Anwohner ergriffen daraufhin die Flucht. Ein Einwohner namens Imad machte - wie viele Libanesen - die Hisbollah und ihren Anführer Naim Kassim für die Eskalation mitverantwortlich.

Genug Schweigen. Wir halten das nicht mehr aus. Im Südlibanon gehen die Kämpfe unvermindert weiter. Israelische Truppen sicherten sich die auf einem 700 Meter hohen Bergrücken gelegene Burg Beaufort, die aus dem 12.

Jahrhundert stammt und zuletzt von Israel bis zum Jahr 2000 besetzt war. Sie bietet einen weiten Überblick über den Libanon und die Golanhöhen. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete zahlreiche israelische Angriffe mit Kampfflugzeugen, Drohnen und Artillerie in der Nacht und am Morgen, bei denen laut lokaler Berichte acht Menschen getötet und 19 weitere verletzt wurden. Auch Wohn- und Gewerbegebiete sowie eine Tankstelle wurden getroffen.

Libanesische Medien zählten rund 90 Angriffe im Süden allein am Sonntag. Die libanesische Armee versuchte an den Grenzen zu den Beiruter Vororten, den Verkehr der fliehenden Anwohner zu lenken. Eltern holten ihre Kinder möglichst schnell aus Schulen, um die Gegend zu verlassen. Die Hisbollah reagierte mit einer Verstärkung ihrer Angriffe auf Nordisrael.

Dort ertönten immer wieder Warnsirenen wegen des Beschusses mit Drohnen und Raketen, auch in Orten, die seit Beginn der Waffenruhe nicht mehr getroffen wurden. Israels Armee gab an, dass die Miliz allein am Sonntag 35 Geschosse abgefeuert habe. Sie setzt zunehmend Glasfaserdrohnen ein, die als unempfindlich gegen Störsender gelten und die israelische Streitmacht unter Druck setzen. Im Südlibanon wurde zudem ein israelischer Soldat bei einem Drohnenangriff in der Nähe der Burg Beaufort getötet.

Die Hisbollah erklärte, sie habe israelische Truppen und Ausrüstung in der Nähe der Burg mit Drohnen angegriffen und unter anderem ein Militärfahrzeug getroffen. Trotz der im April verkündeten und zweimal verlängerten Waffenruhe greifen sich beide Seiten täglich gegenseitig an. Israel hat seine Offensive im Süden ausgeweitet und rückt weiter nach Norden vor, sogar jenseits des Flusses Litani, der eigentlich als wichtige geografische Trennlinie im Konflikt gilt. Örtlichen Berichten zufolge überquerte kürzlich der erste israelische Panzer den Fluss.

Die Waffenruhe existiert damit faktisch nicht mehr. Die Ausweitung der israelischen Offensive beschäftigt erneut den UNO-Sicherheitsrat. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot warf Israel am Sonntag eine immer tiefere Besetzung libanesischen Territoriums vor. Viele Libanesen fürchten eine Rückkehr zum Szenario der 1980er und 1990er Jahre unter israelischer Besatzung.

Der Konflikt bleibt höchst volatil, mit einer humanitären Krise für die Zivilbevölkerung im Libanon und anhaltender Gefahr für das israelische Hinterland





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Libanon Hisbollah Beirut Kreuzfahrerburg Beaufort UNO-Sicherheitsrat Frankreich Waffenruhe Luftangriffe Bodentruppen Dahija Litani Naim Kassim Glasfaserdrohnen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah steht nur noch auf dem PapierDie israelische Armee hat nach mehreren Angriffen der libanesischen Hisbollah-Miliz die Bewohner von zehn Dörfern im Libanon zur Evakuierung aufgefordert. Ein Armeesprecher begründete dies mit anhaltenden Verstössen der Hisbollah gegen die vereinbarte Waffenruhe.

Read more »

Israel stellt sich auf mehr Angriffe der Hisbollah einDie israelische Armee bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen möglichen stärkeren Raketenbeschuss der libanesischen Hisbollah-Miliz auf den Norden des Landes vor. Die Armee begründete dies auf Telegram mit einer Ausweitung ihres Militäreinsatzes im Südlibanon.

Read more »

Israel erobert Burg Beaufort im Südlibanon – was bedeutet das?Was bedeutet die israelische Eroberung der Burg Beaufort?

Read more »

Israel erobert Kreuzfahrerburg und kündigt Luftangriffe auf Vororte von Beirut anEine «immer tiefere Besetzung libanesischen Territoriums» – so bezeichnet Frankreich das Vorgehen Israels im Libanon. Die USA versuchen, die faktisch gescheiterte Waffenruhe zu retten.

Read more »