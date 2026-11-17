Israel gewinnt dank Tor von Dor Peretz gegen Österreich. Österreich dominierte die Chancen, scheiterte aber an der Abwehr und dem israelischen Keeper.

Israel hat ein wichtiges Spiel gegen die österreich ische Nationalmannschaft gewonnen und führt damit in der Begegnung mit einem 1:0-Siegtreffer. Der entscheidende Treffer fiel durch Dor Peretz, der das Spiel für Israel entschied. Die österreich ische Mannschaft kämpfte zwar mit vielen Chancen, scheiterte jedoch an der Abwehr und dem Torwart des Gegners.

Der entscheidende Treffer von Dor Peretz

Das Tor zum 1:0 fiel, als Dor Peretz mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte traf und den Ball unten links ins Netz beförderte. Die Vorlage für dieses wichtige Tor kam von Eli Dasa, der den Konter mit einer präzisen Flanke vorbereitete. Dieser Moment war der Wendepunkt im Spiel, da Israel damit in Führung ging. Die österreichischen Verteidiger hatten die Situation nicht ausreichend kontrolliert, was den israelischen Stürmer in eine ideale Position brachte.

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Österreich dominiert die Torchancen

Obwohl Israel in Führung ging, war die österreichische Mannschaft weiterhin bedrohlich. Junior Adamu hatte mehrere Versuch, doch der israelische Torwart parierte seinen Schuss mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte rechts oben. Auch Sascha Kalajdzic scheiterte, als er mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum schoss und der Ball links unten gehalten wurde. Die Vorbereitung kam hier von Raul Florucz, der die Passlinie perfekt setzte.

Österreich hatte jedoch weiterhin Glück und Pech zugleich. Junior Adamu versuchte es erneut mit dem Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel ging rechts vorbei. Auch David Affengruber scheiterte mit einem Kopfball links im Fünfmeterraum, obwohl die Vorbereitung von Sascha Horvath über eine Ecke kam. Die österreichische Offensive zeigte sich damit treffsicher im Aufbau, aber unentschlossen im Finale.

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Taktische Härte und Freistöße

Neben den Torchancen war das Spiel von vielen Unterbrechungen geprägt. So bekam Dor Peretz in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen, nachdem Felix Bacher gefoult hatte. Auch Manor Solomon von Israel erhielt in der eigenen Hälfte häufig Freistöße, was auf die defensive Ausrichtung von Österreich hindeutete. Die österreichische Mannschaft musste oft in die Verteidigung gehen, um die gefährlichen Aktionen von Oscar Gloukh und Ethane Azoulay zu stoppen.

Auch Luca Weinhandl hatte mehrere Möglichkeiten, doch er scheiterte. Ein Schuss mit dem rechten Fuß rechts im Fünfmeterraum ging knapp rechts vorbei, und ein Versuch mit dem linken Fuß im Strafraum landete links neben dem Tor. Die Vorbereitung auf diese Aktionen kam oft durch Freistöße, die Sasa Kalajdzic und Junior Adamu zugesprochen wurden. Die österreichische Mannschaft versuchte, durch Standardspielen Tore zu erzwingen, doch die Präzision fehlte.

Was bleibt für die weiteren Spiele

Das Ergebnis von 1:0 ist ein wichtiger Sieg für Israel, der die Morale in der Mannschaft stärkt. Für Österreich bleibt die Enttäuschung über die verpassten Chancen. Die vielen Freistöße, die Österreich in der gegnerischen Hälfte bekam, zeigen, dass die Offensive bereit war, doch die Umsetzung war nicht konsequent genug. Nicolas Seiwald wurde für ein Foul gewarnt, was die Spannung im Spiel erhöhte.

Insgesamt zeigte das Spiel, dass Österreich zwar das Spielgeschehen kontrollierte, aber Israel die gefährlicheren Momente verwertete. Die Leistungen von Dor Peretz und Eli Dasa waren entscheidend für den Sieg. Für die österreichischen Spieler wie Junior Adamu und Sascha Horvath bleibt die Lehre, dass Chancen in der höchsten Liga auch verwertet werden müssen. Das Spiel war ein Test für beide Mannschaften und zeigt, dass im internationalen Fußball jede Sekunde und jede Entscheidung zählt.