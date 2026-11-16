Island gegen Luxemburg: Nordmänner halten das Tor sauber

Island trifft auf Luxemburg. Island hält das Tor sauber. Nordmänner besiegen die Grande-Duchesse ohne Gegentor in einer defensiv starken Leistung.

Im Duell der Nationalteams trafen Island und Luxemburg aufeinander, wobei die Isländerinnen die Oberhand behielten. Der Fokus lag dabei auf der stabilen Defensive der isländischen Auswahl, die es schaffte, das eigene Tor sauber zu halten. Während Vincent Thill für Luxemburg einen Freistoss auf der linken Flanke erhielt, zeigte sich die Abwehrkette um Keeper Hákon Haraldsson als unüberwindbar.

Effektive Defensivstrategie der Isländerinnen

Hákon Haraldsson präsentierte sich als sicherer letzter Mann und parierte gefährliche Bälle aus Distanz. Ein Schuss mit dem rechten Fuss aus der Ferne landete direkt in seinen Händen. Trotz der offensiven Versuche von Brynjólfur Willumsson und Mikael Ellertsson blieben die Torschützen erfolglos. Ellertsson scheiterte mit einem Linksfuss-Schuss, der rechts unten gehalten wurde, während Willumssons Versuch abgeblockt wurde.

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Luftige Angriffe und Foul-Spiel in der eigenen Hälfte

Die isländische Offensivmaschinerie stösst oft in die gegnerische Hälfte vor, doch präzise Abschlüsse blieben oft aus. Ein Distanzschuss von Haraldsson flog über das Tor. Jayson Videira für Luxemburg bekam wiederholt Freistösse in der eigenen Hälfte zugesprochen. Dies unterstreicht die dominierende Position Islands auf dem Spielfeld, da die luxemburgische Defensive oft in Bedrängnis gerät.

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Konkurrenz und individuelle Leistungen im Fokus

Orri Óskarsson bereitete ein Tor mit einer Flanke vor, welches Haraldsson jedoch sicher hielt. Dirk Carlson für Luxemburg bekam ebenfalls einen Freistoss in der eigenen Hälfte zugesprochen. Die technischen Fähigkeiten der Spielerinnen wurden getestet. Die isländische Auswahl zeigt sich in dieser Form stabil und unbedrohlich für die gegnerischen Angreifer.

Fazit und Ausblick auf die weitere Saison

Das Spiel verdeutlicht die Überlegenheit Islands im technischen Bereich. Die Kombination aus starkem Torschluss und effektiven Stürmern ist beeindruckend. Luxemburg kämpft weiterhin um bessere Ergebnisse. Die Isländerinnen bleiben eine feste Größe im europäischen Fussball.