Islamistischer Messeranschlag in Bielefeld: Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat den 36-jährigen Syrer Mahmoud M. wegen vierfachen versuchten Mordes schuldig gesprochen und die besondere Schwere seiner Schuld festgestellt. Die Richter ordneten Sicherungsverwahrung an. Der Angeklagte hatte die Tat in der Untersuchungshaft gestanden und im Prozess eingeräumt. Der Angriff hatte sich vor gut einem Jahr ereignet, als die Opfer nachts vor einer Bar in Bielefeld feierten und durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurden.

Ein islamistischer Messeranschlag auf feiernde Menschen in der deutschen Stadt Bielefeld hat zu einer lebenslangen Haftstrafe für den Attentäter geführt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat den 36-jährigen Syrer Mahmoud M. wegen vierfachen versuchten Mordes schuldig gesprochen und die besondere Schwere seiner Schuld festgestellt.

Die Richter ordneten Sicherungsverwahrung an. Der Angeklagte hatte die Tat in der Untersuchungshaft gestanden und im Prozess eingeräumt. Der Angriff hatte sich vor gut einem Jahr ereignet, als die Opfer nachts vor einer Bar in Bielefeld feierten und durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurden. Der Täter hatte dabei 'Allahu akbar' gerufen.

Unter den Feiernden waren zahlreiche Fans des Fussballvereins Arminia Bielefeld. Der Angeklagte hatte in der Untersuchungshaft erzählt, bereits in Syrien zwei Menschen getötet zu haben, darunter seinen Halbbruder im Auftrag der Terrormiliz IS. Der Staatsanwalt hatte ausgeführt, dass der 36-Jährige bereits in Syrien jahrelang in den Reihen des IS aktiv war und den Treueeid auf den Kalifen geschworen hatte, bevor er von kurdischen Einheiten als IS-Mann festgenommen und acht Monate inhaftiert worden war.

Nach seiner Ankunft in Deutschland hatte er ein Bekennervideo an einen IS-Kontaktmann geschickt, das jedoch nicht veröffentlicht worden war. Zudem hatte er einen Zettel mit der selbst gezeichneten IS-Flagge bei sich getragen. Der Angeklagte hatte erklärt, möglichst viele Menschen töten zu wollen. Erst als er seinen selbst gebauten Stockdegen verlor und sich entschlossenem Widerstand gegenübersah, habe er die Flucht ergriffen.

Einen Tag später, am Abend des 19. Mai, wurde er in Heiligenhaus bei Düsseldorf festgenommen, weil ihn ein Cousin an die Polizei verriet. Laut psychiatrischem Gutachter ist der Angeklagte tiefgreifend islamistisch radikalisiert. Die islamistisch-dschihadistische Ideologie sei fester Bestandteil seiner Persönlichkeit und seines Wertesystems.

Dafür habe er sogar den Kontaktabbruch zu seinen Kindern in Kauf genommen. Er sei kränkbar, intolerant und gewaltbereit





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