Ein 21-jähriger Islamist wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil er Anschlagspläne auf ein Taylor-Swift-Konzert hatte und eine Terrorzelle bildete.

Ein 21-jähriger Islamist wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil er Anschlagspläne auf ein Taylor-Swift-Konzert hatte und eine Terrorzelle bildete. Das Landesgericht Wiener Neustadt stellte fest, dass der Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln im August 2024 Fans des US-Stars vor dem Ernst-Happel-Stadion in Wien attackieren wollte.

Der Angeklagte im Prozess um mutmaßliche Anschlagspläne auf das Wiener Taylor-Swift-Konzert zeigte in einem kurzen Schlusswort Reue und erklärte, er sei für die bisherige Zeit in der Haft fast dankbar, da sie ihm die Möglichkeit zur persönlichen Neuausrichtung gegeben habe. Die Staatsanwaltschaft warf den beiden Angeklagten und ihrem in Saudi-Arabien in Haft sitzenden Komplizen vor, gemeinsam eine Anschlagsserie in Mekka, Dubai und Istanbul geplant zu haben, um jeweils einen muslimischen Aufstand auszulösen.

Die ursprüngliche Absicht war es, muslimische Aufstände auszulösen, da weder die Türkei noch die Vereinigten Arabischen Emirate noch Saudi-Arabien wirklich streng muslimisch seien. Der Hauptangeklagte hatte sich nach seiner Rückkehr aus Dubai mögliche andere Ziele gesucht und sich dann für das Swift-Konzert entschieden. Nach der Festnahme und der Absage ihrer Konzerte schwieg Swift zunächst zwei Wochen und spielte währenddessen fünf ausverkaufte Konzerte in London.

Dann schrieb sie auf, dass sie aus Vorsicht zunächst geschwiegen habe, bis die Konzerte in London über die Bühne gegangen seien. Der Grund für die Absagen habe in ihr ein neues Gefühl der Schuld ausgelöst, weil so viele Menschen geplant hatten, zu den Shows zu kommen. Sie sei aber auch den Behörden dankbar, denn dank ihnen hätten sie um Konzerte getrauert und nicht um Leben





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