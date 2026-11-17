Irland besiegt Kosovo mit 2:0 in einem EM-Qualifikationsspiel. Troy Parrott sichert beide Tore per Elfmeter. Analyse des Spielverlaufs.

Die irische Nationalmannschaft hat ihre EM-Qualifikation mit einem klaren 2:0-Erfolg gegen die Auswahl von Kosovo gestartet. Das Spiel wurde maßgeblich von Troy Parrott geprägt, der beide Treffer seines Teams verwandelte. Beide Tore gingen auf Elfmeter zurück, was Irland einen wichtigen Vorsprung in der Gruppe sicherte. Die isländische Mannschaft präsentierte sich dabei effizient, während das Kosovo-Team trotz mehrerer Chancen keine Tore erzielen konnte.

Parrott entscheidet das Spiel per Elfmeter

Troy Parrott war der entscheidende Akteur für Irland bei der 2:0-Partie. Der Angreifer traf nach Pfiff des Schiedsrichters zwei Mal vom Punkt. Der erste Treffer fiel, nachdem Kreshnik Hajrizi von Kosovo durch ein Handspiel im Strafraum einen Freistoß verschuldet hatte. Parrott nutzte diese Situation und verwandelte den Elfmeter mit dem rechten Fuß oben rechts in das Tor. Dies war der 1:0-Führungstreffer für die Gäste aus Dublin.

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Der zweite Elfmeter für Irland ging auf ein Foul von Arijanet Muric zurück. Der torhüter von Kosovo machte einen Fehler, der vom Unparteiischen mit einem Strafstoß geahndet wurde. Parrott verwertete auch diesen Versuch sicher. Er schoss den Ball mit dem rechten Fuß direkt in die Tormitte. Durch diesen Treffer zum 2:0-Stand sicherte sich die irische Mannschaft eine sichere Führung, die bis zum Ende des Spiels Bestand hatte.

Irland dominiert mit vielen Torchancen

Irland kontrollierte den Großteil des Spiels und erschoß Kosovo mit einer Vielzahl an Offensivaktionen. Adam Idah hatte früh die Gelegenheit, mit dem linken Fuß links im Sechzehner zu treffen, schoss jedoch an das Tor vorbei. Dies geschah nach einem schnellen Konter, bei dem Finn Azaz den Vorlagengeber Idah unterstützen konnte. Azaz selbst versuchte es später mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, scheiterte aber ebenfalls an der Zielgenauigkeit.

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Auch andere irische Akteure wie Dara O'Shea und Jayson Molumby probierten ihre Glück. O'Shea köpfte aus der Strafraummitte, wobei der Ball knapp über das Tor flog. Molumby versuchte einen Fernschuss, der jedoch von der Abwehr blockiert oder vom Torwart gehalten wurde. Harvey Vale sah seinen Schuss aus der Mitte abgeblockt. Liam Scales scheiterte mit einem Kopfball, und James Abankwah traf rechts im Strafraum nur die Hand des Torhüters.

Die irische Mannschaft zeigte trotz der vielen Chancen eine gewisse Ungenauigkeit in der Finalpassung. Troy Parrott hatte mehrere weitere Möglichkeiten, darunter einen Kopfball aus kürzester Distanz und weitere Fernschüsse, die jedoch alle am Tor vorbeigingehen oder abgeblockt wurden. Dies unterstreicht, wie wichtig die beiden Elfmeter für das Endergebnis waren, da das Spiel im regulären Spielverlauf sehr knapp blieb.

Kosovo kämpft trotz Defiziten um Tore

Das Kosovo-Team hatte es schwer, gegen die organisierte Abwehr Irlands Fuß fassen zu bekommen. Vedat Muriqi hatte die Gelegenheit, mit dem linken Fuß aus der Mitte zu schießen, doch der Ball ging hoch in die Mitte des Kastens. Elvis Rexhepaj unterstützte ihn dabei, doch der Abschluss war nicht treffsicher. Ilir Krasniqi versuchte es mit einem Kopfball, der ebenfalls gehalten wurde.

Auch Dion Gallapeni und Fisnik Asllani kamen zu Freistößen in der eigenen Hälfte, konnten daraus aber keine direkten Torgefahr entwickeln. Ein Schuss von Fisnik Asllani aus mehr als 30 Metern wurde von der irischen Abwehr abgeblockt. Kreshnik Hajrizi, der für den Elfmeter verantwortlich war, musste sich nach seinem Fehler in der Defensive bewähren. Lindrit Kamberi hatte ein Foul zu verantworten, das zu einem Freistoß für Irland führte.

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Das Kosovo-Team versuchte, durch Weitschüsse und Flanken zu überraschen, fand jedoch den Weg ins Tor nicht. Ron Raçi kam für Lindon Emërllahu ins Spiel, um die Offensive zu verstärken. Leon Avdullahu bekam einen Freistoß zugesprochen, konnte diesen aber nicht verwerten. Die Defensive Irlands um John Egan hielt stand, obwohl Egan selbst ein Foul beging, das kein direktes Tor zur Folge hatte.

Wechsel und Nachspielzeit bestimmen Spielende

In der zweiten Halbzeit wurden personelle Veränderungen vorgenommen, um die Intensität aufrechtzuerhalten. Liam Kitching kam für Ryan Manning ins irische Team. Dies änderte nichts am Ergebnis, da Irland die Führung behauptete. Der vierte Offizielle kündigte drei Minuten Nachspielzeit an, was das Ende des Spiels einleitete. Trotz der kurzen zusätzlichen Zeit konnte Kosovo keine weiteren Punkte holen.

Abschließend blieb das Spiel bei 2:0 für Irland. Die beiden Elfmeter von Troy Parrott waren der entscheidende Faktor für den Sieg. Die irische Mannschaft zeigt sich damit stark in der EM-Qualifikation. Das Kosovo-Team muss nun sehen, wie es gegen andere Gegner besser abschneidet, da es gegen die Irlander keine Chancen auf ein Unentschieden hatte. Die Punkteverteilung ist damit klar geregelt.