Irish National Opera: Diego Fasciati aus Maloja leitet irische Oper

Der aus Maloja stammende Diego Fasciati leitet seit 2018 die Irish National Opera in Dublin und verbindet seine schweizerischen Wurzeln mit seiner Karriere in Irland.

Diego Fasciati, geboren und aufgewachsen in dem kleinen Ort Maloja im Kanton Graubünden, hat einen außergewöhnlichen Weg von der Schweiz nach Irland eingeschlagen. Der 57-Jährige steht seit dem Jahr 2018 an der Spitze der Irish National Opera. Von diesem Posten aus steuert er die strategische Ausrichtung und die künstlerische Produktionen des wichtigsten Opernhauses in der Republik Irland. Seine Karriere begann nicht in einem traditionellen Opernstudio, sondern führte ihn zunächst über einen Schüleraustausch in die Vereinigten Staaten. Dort erwarb er später ein Studium für englische Literatur an einer Hochschule in Boston, bevor ihn seine berufliche Laufbahn weiter nach Irland führte.

Fasciatis beruflicher Werdegang umfasst mehrere wichtige Stationen im Kulturbereich, darunter auch Tätigkeiten in der Kulturförderung. Diese Erfahrung bildet heute das Fundament seiner Arbeit als Direktor und Geschäftsführer der Irish National Opera. In dieser Doppelrolle verantwortet er nicht nur die künstlerische Vision, sondern auch das operative Management des Instituts. Sein Team unterstützt ihn dabei bei der Organisation von Opernproduktionen, die in ganz Irland stattfinden. Die Irish National Opera tritt somit nicht nur als einzelne Institution auf, sondern agiert als verteiltes Netz, das kulturelle Inhalte in verschiedene Regionen transportiert.

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Opernbetrieb ohne festes Haus in Dublin

Ein besonderes Merkmal der Irish National Opera ist die strukturelle Situation in der Hauptstadt. Die irische Hauptstadt Dublin besitzt bis heute kein eigenes, festes Opernhaus. Diese spezifische Gegebenheit prägt die Arbeitsweise des Teams um Diego Fasciati maßgeblich. Anstatt in einem eigenen Gebäude zu arbeiten, mieten die Produzenten immer wieder verschiedene Theater an, um ihre Inszenierungen auf die Bühne zu bringen. Dies erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und organisatorischem Geschick, da jeder Spielort technische und räumliche Eigenheiten mit sich bringt.

Trotz dieses dezentralen Ansatzes gelingt es der Irish National Opera, hohe künstlerische Standards zu setzen. Fasciati arbeitet eng mit internationalen Partnern zusammen, um die Qualität der Produktionen zu sichern. Zu den aufgeführten Klassikern zählen Werke wie Georges Bizets berühmte Oper "Carmen". Diese Inszenierung zeigt, dass die Institution trotz der fehlenden Infrastruktur in der Lage ist, große internationale Repertoirestücke aufzuführen. Die Zusammenarbeit mit externen Partnern ermöglicht es dem Team, Ressourcen zu bündeln und dennoch eine breite Palette an Produktionen anzubieten.

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Verbindung zur Heimat bleibt bestehen

Auch wenn Diego Fasciati seine professionelle Zukunft in Irland gesehen hat, ist die Verbindung zu seiner schweizerischen Heimat nicht abgerissen. Seine Familie lebt weiterhin in der Schweiz, was die emotionalen und familiären Bindungen zum Engadin aufrechterhält. Viele persönliche Erinnerungen an seine Kindheit in der Region sind nach wie vor präsent und prägen seine Identität. Diese tiefe Verwurzelung in der Heimat spielt eine Rolle in seinen persönlichen Überlegungen, auch wenn er aktuell seine volle Aufmerksamkeit der Arbeit in Dublin widmet. Die geografische Distanz bedeutet für ihn keine emotionale Trennung von den Wurzeln.

Perspektiven auf eine Rückkehr in die Schweiz

Für die Zukunft ist eine Rückkehr in die Schweiz nicht ausgeschlossen, auch wenn sie aktuell nicht als unmittelbare Planung feststeht. Wenn Geschwister oder Bekannte nachfragen, wann er endlich nach Hause kommen werde, reagiert Fasciati mit einem Schmunzeln, ohne die Option einer Rückkehr kategorisch zu verneinen. Er betont, dass es für ihn eine große Ehre wäre, eines Tages für ein Schweizer Opernhaus zu arbeiten. Diese Aussage signalisiert ein offenes Ohr für potenzielle Möglichkeiten im Heimatland. Die Kombination aus internationaler Erfahrung und lokalen Wurzeln könnte ihn zu einem interessanten Kandidaten für eine Leitungstätigkeit im Schweizer Opernbetrieb machen.