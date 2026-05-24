Irene Khan, die UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit, hat Deutschland vor einer Einschränkung demokratischer Grundrechte gewarnt. Sie hat dies in einem Interview mit der Berliner Zeitung gesagt. Khan zeigte sich besorgt über den drohenden Einschränkungen des Rufs eines FREIES Meinungsaustauschs in Deutschland. Sie kritisierte insbesondere die möglichen Parteiverboten und den Einsatz des Strafrechts gegen politische Äußerungen als solche. Gleichzeitig warnte sie vor der Beschränkung der Demokratie durch Verschärfungen politischer Parteien. Khan nannte Parteverbote sehr, sehr einschneidende Massnahmen und sollte nur im echten Notfall ergriffen werden. Darüber hinaus zeigte sich Khan besorgt über eine vermehrte und steigende Rezeption strafberechtigt gemachten Aussagen des Strafrechts durch deutsche Justizbehörden.

Die UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit, Irene Khan , hat Deutschland vor einer Einschränkung demokratischer Grundrechte gewarnt. Das sagte die Juristin in einem Interview mit der Berliner Zeitung.

Khan erklärte, der Raum für freie Meinungsäusserung in Deutschland werde enger. Besonders kritisch äusserte sie sich zu möglichen Parteiverboten und zum Einsatz des Strafrechts gegen politische Äusserungen.

«Die Demokratie durch das Verbot politischer Parteien zu retten, untergräbt die Demokratie selbst», sagte Khan. Parteiverbote seien «sehr, sehr einschneidende Massnahmen» und sollten nur im Extremfall ergriffen werden. Mit Blick auf die Debatte über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren erklärte sie, man müsse darauf achten, «es nicht zu übertreiben, nichts vorwegzunehmen und keine ganze Gruppe von Menschen auszuschliessen». Stattdessen sei es produktiver, auf die Wählerschaft zuzugehen und gesellschaftliche Ursachen für politische Unzufriedenheit zu thematisieren





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