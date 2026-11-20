Iraqi Airways bietet zwei seit 1991 in Tunesien stehende Boeing-Jets an. Saddam Husseins einstige SP kostet 900.000 Dollar. Verkauf bis Januar 2027 geplant.

Die staatliche Fluggesellschaft Iraqi Airways hat den Versuch gestartet, zwei historische Boeing-Flugzeuge zu verkaufen, die seit dem Jahr 1991 am Flughafen Tozeur-Nefta im Süden Tunesien s stationiert sind. Diese Maßnahme dient dazu, die hohen Lagerkosten für die nicht mehr genutzten Großflugzeuge einzudämmen, die ursprünglich zum Schutz vor Bombardierungen während des Zweiten Golfkriegs dorthin verbracht wurden. Die Iraqi Airways sucht nun dringend neue Eigentümer, um die langjährige Parkgebührenlast von sich zu nehmen und die finanzielle Belastung für das Landesbudget zu reduzieren.

Historie und Zustand der Boeings

Die beiden ausgestellten Relikte bestehen aus einer Boeing 747-200 mit dem Kennzeichen YI-AGP und einer kleineren Boeing 747 SP mit der Registrierung YI-ALM. Beide Maschinen wurden im Jahr 1982 konstruiert und von Triebwerken des Herstellers Pratt & Whitney angetrieben. Die Boeing 747 SP war einst als Regierungsflugzeug im Einsatz und transportierte den früheren irakischen Diktator Saddam Hussein auf seinen internationalen Reisen. Seit der Evakuierung nach Tunesien vor etwa 35 Jahren haben die Jumbos keinen regulären Flugbetrieb mehr absolviert und verfallen zusehends.

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Preise und Verkaufsbedingungen

Für jeden der beiden Jets wird ein Preis von 900.000 Dollar gefordert, wie das Portal Zoom Africa News berichtet. Interessenten haben die Option, entweder nur eine der Boeing 747 oder gleich beide Exemplare zu erwerben. Der administrative Ablauf des Verkaufs wird von der irakischen Botschaft in Tunesien koordiniert. Die Iraqi Airways betont ausdrücklich, dass sie die Flugzeuge ausschließlich in ihrem derzeitigen Zustand und am aktuellen Standort verkauft. Es besteht keinerlei Garantie für die Flugfähigkeit der Maschinen, und potenzielle Käufer müssen die gesamten Kosten für Transport, Zollformalitäten sowie den weiteren Unterhalt selbst tragen.

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Vergangene Verkaufsversuche

Dieser Schritt ist nicht der erste in der langen Geschichte der beiden Flugzeuge. Bereits im Jahr 2010 unternahmen irakische Behörden einen Versuch, die Boeings zu Geld zu machen. Auch ein weiterer Anlauf im Jahr 2023 scheiterte, obwohl die Flugzeuge damals noch deutlich günstiger mit jeweils rund 494.000 Dollar bewertet wurden. Der jetzige Preisanstieg ist nicht offiziell begründet, könnte aber mit der rückläufigen Verfügbarkeit älterer Ersatzteile für diese Modellreihe zusammenhängen. In der Vergangenheit wurde sogar erwogen, die Jumbos in Tunesien zerlegen zu lassen, um zumindest die Metallwerte zu verwerten.

Finanzielle Belastung und Ausblick

Die Standzeit der beiden Flugzeuge hat die irakische Regierung erheblich belastet. Im Jahr 2020 bezahlte der Irak nach Medienberichten rund 5,4 Millionen Dollar an Parkgebühren und weiteren Forderungen, um die Maschinen in Tunesien zu halten. Die Iraqi Airways hat sich für den aktuellen Verkaufsprozess eine Frist gesetzt, die bis zum 7. Januar 2027 reicht. Bis dahin hoffen die Verantwortlichen, dass ein Käufer gefunden wird, der die historischen Maschinen abholt und die weiteren Kosten für die irreversible Lagerung übernimmt, da eine Restaurierung und ein Wiederaufbau des Flugbetriebs als äußerst unwahrscheinlich gelten.