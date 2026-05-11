Irans Reaktion auf US-Vorschlag für Kriegserläschung gilt als inkzeptabel

US-Präsident Donald Trump kritisiert die Antwort des Irans auf seinen neuesten Vorschlag für eine Lösung des Konflikts und bezeichnet sie als "völlig inakzeptabel". Es scheint zwar weiterhin keine Durchfallbrüche in den Verhandlungen zu geben, doch die Hoffnung auf ein Runterfahren des Krieges heilt sich langsam.

Doch keine «grossen Fortschritte», wie von US-Präsident Donald Trump kürzlich angekündigt: Die Antwort des Iran s auf einen US-Vorschlag für eine Verhandlungslösung im Krieg bezeichnet er nun als «völlig inakzeptabel».

Eine Überblick. Vergangene Woche hatte Donald Trump angekündigt, dass es in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran grosse Fortschritte gebe. Deshalb verzichtete er auf militärische Hilfe für Schiffe, die die weiter blockierte Hormus-Strasse passieren wollten. Nun herrscht jedoch Ernüchterung: Es ist weiter kein Durchbruch in den Verhandlungen in Sicht.

Trump hält die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges für «völlig inakzeptabel». Der US-Präsident antwortete via seiner Plattform Truth Social auf eine Replik des iranischen Lagers zum neuen US-Vorschlag. Trump schrieb: «Ich habe gerade die Antwort der sogenannten ‹Vertreter› des Irans gelesen. Das gefällt mir nicht – VÖLLIG INAKZEPTABEL» Weitere Details zu dem Vorschlag oder nächsten Schritten gab es seitens Trump nicht.

Das erneute Scheitern der Verhandlungen, die via Vermittler Pakistan geführt wurden, zeichnete sich gewissermassen ab: Bereits Stunden zuvor hatte Trump in einem anderen Beitrag Teheran gedroht.

‘Die werden nicht mehr lange lachen! ’, hiess es. Die iranische Regierung liess den abgelehnten US-Vorschlag via Staatsmedien kommentieren. Diesen Berichten zufolge empfanden die Iraner den US-Vorschlag wie «eine Aufforderung zur Kapitulation», so hiess es unter anderem im regierungstreuen Sender Press TV.

Eine Annahme hätte die Unterwerfung der Islamischen Republik unter die «überzogenen Forderungen» von Trump bedeutet. Das iranische Regime beharrt hingegen auf ein «Ende des Kriegs an allen Fronten», also auch des Konflikts zwischen Israel und Hisbollah-Truppen im Libanon.

Zudem fordert das Regime Reparationszahlungen der USA für die verursachten Schäden. Auch will der Iran die Kontrolle über die Strasse von Hormus behalten, wie US-Senderschreibt. Das iranische Atomprogramm, einer der Schlüsselpunkte und laut eigener Aussage Hauptgründe Trumps für den Angriff auf den Iran, wurde in den Berichten nicht einmal erwähnt. Die den Revolutionsgarden, dem einflussreichen militärischen Arm des Regimes, nahe stehende Nachrichtenagentur Tasnim zitierte zudem eine informierte Quelle, derzufolge Trumps Reaktion auf die Ablehnung keinerlei Bedeutung habe.

Niemand im Iran erfasse Vorschläge, um Trump zu gefallen, hiess es. Das Verhandlungsteam solle nur Vorschläge ausarbeiten, die im Interesse des iranischen Volkes seien. Die Hoffnung darauf scheint nun vorerst wieder zerschlagen. Nach Bekanntwerden der weiter grossen Differenzen zwischen den Kriegsparteien und des Scheiterns der jüngsten Verhandlungsrunde, reagierte der Ölpreis stark.

Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg am Montag im frühen Handel um mehr als drei Prozent auf rund 105 Dollar. Auch die US-Sorte WTI verteuerte sich deutlich. Mit den höheren Ölpreisen stellen Anleger gegenwärtig die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung zwischen USA und Iran kritisch zu





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