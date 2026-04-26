Iranischer Außenminister Araghchi in Moskau erwartet – Gespräche mit Putin geplant

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi wird am Montag in Moskau erwartet, um mit Präsident Putin zu sprechen. Die Gespräche finden vor dem Hintergrund des Konflikts mit den USA und der Bemühungen um eine diplomatische Lösung statt. Russland bietet sich als Vermittler an, unterstützt den Iran aber nicht militärisch.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi wird am kommenden Montag in Moskau zu Gespräche n erwartet. Diese Information wurde von Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber russischen Nachrichtenagenturen bestätigt.

Präsident Wladimir Putin plant, sich mit dem iranischen Diplomaten zu treffen, doch Peskow machte zu konkreten Inhalten oder der genauen Agenda des Treffens keine weiteren Angaben. Zuvor hatte bereits das russische Außenministerium den bevorstehenden Besuch Araghchis offiziell angekündigt. Der Besuch findet vor dem Hintergrund zunehmender internationaler Spannungen und der anhaltenden Bemühungen um eine Deeskalation im Konflikt zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten statt.

Es wird erwartet, dass die Gespräche sich auf die aktuelle Lage im Nahen Osten, insbesondere das iranische Atomprogramm und die damit verbundenen Sanktionen, konzentrieren werden. Beide Seiten betonen die Bedeutung der diplomatischen Lösung, doch die Positionen bleiben weiterhin weit auseinander. Moskau und Teheran pflegen eine strategische Partnerschaft, die auf gemeinsamen Interessen in der Region und einer Ablehnung der US-amerikanischen Außenpolitik basiert. Russland hat dem Iran in der Vergangenheit politische Unterstützung geleistet, insbesondere im Zusammenhang mit den internationalen Sanktionen.

Allerdings hat Russland deutlich gemacht, dass es den Iran im aktuellen Konflikt mit den USA nicht militärisch unterstützen wird. Stattdessen setzt Russland auf eine diplomatische Lösung und bietet sich als Vermittler an. Diese Positionierung spiegelt Russlands Bestreben wider, seine eigenen Interessen in der Region zu wahren und eine weitere Eskalation zu vermeiden. Die Beziehungen zwischen Russland und dem Iran sind komplex und vielschichtig, und der bevorstehende Besuch Araghchis wird eine wichtige Gelegenheit sein, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu erörtern.

Neben dem Atomprogramm könnten auch Themen wie die Zusammenarbeit im Energiesektor, der Kampf gegen den Terrorismus und die regionale Sicherheit auf der Agenda stehen. Es ist davon auszugehen, dass beide Seiten versuchen werden, ihre jeweiligen Positionen zu erläutern und nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Vor seinem Besuch in Moskau hatte sich Araghchi zu einem kurzen Arbeitsbesuch in Islamabad, Pakistan, aufgehalten.

Dort übermittelte er pakistanischen Vermittlern erneut die iranischen Bedingungen für eine mögliche Beendigung des Konflikts mit den USA, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Die genauen Inhalte dieser Bedingungen wurden nicht öffentlich bekannt gegeben, doch es wird erwartet, dass sie eine Aufhebung der US-Sanktionen und Garantien für die Einhaltung des Atomabkommens beinhalten. Die Rolle Pakistans als Vermittler zwischen dem Iran und den USA ist von wachsender Bedeutung, da das Land enge Beziehungen zu beiden Seiten unterhält.

Es ist jedoch weiterhin unklar, wann und ob es zu einer neuen Verhandlungsrunde zwischen dem Iran und den USA in Pakistan kommen wird. Die USA haben bisher keine Bereitschaft zu direkten Gesprächen mit dem Iran signalisiert, solange dieser nicht zu Zugeständnissen in Bezug auf sein Atomprogramm bereit ist. Die Situation bleibt angespannt und die Aussichten auf eine baldige Lösung ungewiss.

Der Besuch Araghchis in Moskau wird daher mit großem Interesse verfolgt, da er möglicherweise neue Impulse für die diplomatischen Bemühungen geben könnte. Die internationale Gemeinschaft hofft, dass die Gespräche zu einer Deeskalation der Spannungen und einer friedlichen Lösung des Konflikts beitragen werden





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