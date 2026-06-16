Die iranische Fußball-Nationalmannschaft muss wieder aus den USA fliegen, nachdem sie ihr Auftaktspiel gegen Neuseeland mit 2:2 beendet hatte. Die Mannschaft hatte erwartet, die Nacht in Kalifornien zu verbringen, um sich zu erholen. Stattdessen mussten sie sofort ins Flugzeug steigen und nach Mexiko ins 225 Kilometer entfernte Tijuana fliegen. Der Trainer Amir Ghalenoei sagte, die Zeit zur Erholung sei sehr wichtig für die Spieler.

Die Fussball- Weltmeisterschaft findet in den USA , Mexiko und Kanada statt. Die iranische Nationalmannschaft hat die USA nach Angaben von Trainer Amir Ghalenoei gleich im Anschluss an ihr Auftaktspiel wieder verlassen müssen.

Die Mannschaft habe erwartet, die Nacht in Kalifornien zu verbringen, um den normalen Erholungsprozess nach dem 2:2 gegen Neuseeland optimal nutzen zu können, sagte Ghalenoei. Nach dem Spiel sei dem Team jedoch mitgeteilt worden, es müsse sofort ins Flugzeug steigen und nach Mexiko ins 225 Kilometer entfernte Tijuana fliegen. Ghalenoei sagte, die Zeit zur Erholung sei sehr wichtig für die Spieler.

Wir sollten eigentlich zwei Nächte vor dem Spiel anreisen, heute Nacht hier übernachten, um uns zu erholen, und morgen zur Mittagszeit zurückkehren, sagte der Trainer. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, warum sie uns zurückschicken. Mannschaftskapitän Mehdi Taremi sagte etwa eine Stunde nach dem Spiel: Wir müssen Los Angeles sofort verlassen, und das ist nicht gut für uns. Der Fussballweltverband FIFA müsse die iranischen Sportler stärker unterstützen.

Eigentlich ist für uns alles wie eine Katastrophe, sagte Taremi. Die Teilnahme der Mannschaft an dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko hatte nach Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar auf der Kippe gestanden. Wichtige Mannschaftsbetreuer erhielten von den USA kein Visum. Die FIFA lehnte einen Antrag Irans ab, die Gruppenspiele nicht in den USA austragen zu müssen.

Der iranische Verband entschied sich aber dennoch für die Teilnahme. Trainer Ghalenoei beklagte jetzt: Ich glaube, unsere Mannschaft ist vielleicht die am stärksten benachteiligte bei dieser Weltmeisterschaft. Zu seinem nächsten Spiel in der Gruppe G tritt der Iran am Sonntag gegen Belgien erneut in Los Angeles an. Die Reise der uruguayischen Fussball-Nationalmannschaft von Cancún nach Miami einen Tag vor ihrem WM-Auftakt hat sich verzögert.

Grund dafür sei ein Fehler bei der Abfertigung, teilte die FIFA auf dpa-Anfrage mit. Die Fluggesellschaft hat sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt. Die FIFA stand während der gesamten Verzögerung in engem Kontakt mit der uruguayischen Nationalmannschaft, hiess es weiter vom Weltverband. Die Auswahl von Trainer Marcelo Bielsa startet am Dienstag gegen Saudi-Arabien in das Turnier.

Die verspätete Anreise beeinträchtigt die Vorbereitung nach Aussage des Argentiniers nicht. Der Flug hat keine Probleme verursacht, antwortete Bielsa auf eine entsprechende Frage. Weiter äusserte sich der 70-Jährige nicht zu dem Thema. Offenbar treffen Reisekomplikationen bei einer WM Uruguay nicht zum ersten Mal.

Der Verband teilte auf X eine Nachricht seines ehemaligen Stürmers Diego Forlán aus dem Jahr 2010, in der dieser während der WM in Südafrika beklagt hatte, dass der Charterflug der Nationalmannschaft einen Tag vor ihrem ersten WM-Spiel eine Stunde Verspätung hatte. Manuel Neuer genoss nach seinem gelungenen Comeback die Ehrenrunde vor den jubelnden deutschen Fans wie bei seiner ersten WM.

Entweder liebt man den Fussball oder nicht und deshalb ist es ganz Besonderes für mich, jetzt auch dieses Turnier zusammen mit der Mannschaft gestartet zu haben, sagte Neuer bei MagentaTV, nachdem er mit einem weitestgehenden beschäftigungslosen Fussballabend eine weitere Bestmarke in der Nationalmannschaft erreicht hatte. Der 7:1-Sieg gegen Curaçao in Houston war das 20. WM-Spiel des Bayern-Torwarts, der mit 40 Jahren der älteste deutsche WM-Spieler ist. Er zog mit Hugo Lloris als WM-Rekordtorwart gleich.

Der Franzose hatte Neuer die Bestmarke bei der WM 2022 in Katar mit dem Finaleinzug der Équipe Tricolore entrissen. Er hat seine Karriere in der Nationalmannschaft aber bereits beendet. Für Neuer geht es weiter. Jeder wünscht sich immer einen guten Start.

Gerade in so einem Turnier ist es wichtig, dass wir gut gestartet sind, dass wir die Spielfreude an den Tag gelegt haben, bilanzierte Neuer nach dem Auftakt in der ARD. Er habe jeden Tag auf diesen Tag gewartet. Ich wollte unbedingt zwischen den Pfosten spielen. Es hat sich gut angefühlt, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen.

Gianni Infantino hat nach dem WM-Spiel der Schweiz gegen Katar (1:1) mit einer besonderen Geste an die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana erinnert. Der Präsident des Fussball-Weltverbands Fifa postete auf Instagram ein aktuelles Foto, das ihn mit dem enthüllten Stéphane Bise zeigt, Präsident des vom Unglück besonders betroffenen FC Lutry. Sieben Spieler des Schweizer Amateurclubs starben bei dem Brand an Neujahr in der Bar Le Constellation, fünf weitere wurden teils schwer verletz





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