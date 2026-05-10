Die Menschenrechtsaktivistin Nadere Mohammadi, die 2023 den Friedensnobelpreis erhielt, wurde nach einem Herzinfarkt und kritischen Gesundheitszustand in ein Krankenhaus in Teheran verlegt. Ihre Familie und internationale Organisationen üben Druck auf die iranischen Behörden aus, ihre Haltung zu überprüfen und eine vollständige medikamentöse Behandlung zu gewährleisten.

Naderes Mohammadi, die iranische Friedensnobelpreis trägerin des Jahres 2023, wurde nach schwerer Erkrankung in ein Krankenhaus in Teheran verlegt. Laut Angaben ihrer Familie befand sich die 54-jährige Menschenrechtsaktivistin zuletzt in kritischem Zustand aufgrund eines Herzinfarkts, der sie über eine Woche lang auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der Provinz Sandschan im Nordwesten des Irans festhielt.

Die medizinische Notlage wurde durch einen starken Blutdruckabfall verschlimmert und führten zu Schwierigkeiten, die darauf hindeuten, dass selbst das Sprechen für Mohammadi schwerfalle. Die iranische Justiz erteilte schließlich die Genehmigung für ihre Verlegung in die Hauptstadt Teheran zur weiteren Behandlung, nachdem ein Anwalt Mohammadis auf X bestätigte, dass sie sich nun im Tehran Pars Spital befindet und dort von ihrem eigenen großen Ärzteteam betreut wird.

Mohammedis Familienangehörigen hatten bereits länger eine Verschiebung nach Teheran gefordert, um ihre gesundheitliche Versorgungslage zu verbessern. Mohammadi wurde die Aussetzung ihrer Haftstrafe gegen Zahlung einer hohen Kaution gestattet, was das US-Außenministerium am Freitag als Positives nannte, aber weitere Maßnahmen verlangte. Der vor allem für Menschenrechte zuständige Beamte Riley Barnes betonte auf X, dass die Welt die Situation genau überwacht und forderte die sofortige Freilassung Mohammedis aus dem Gefängnis.

Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Cetteis seit Jahren eine symbolsichere Figur im Kampf für Frauenrechte und gegen die Todesstrafe im Iran und wurde erst im vergangenen Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Im Februar dieses Jahres wurde Mohammadi erneut wegen „Verschwörung“ und „propagandistischen Handlungen“ zu mehreren Jahren Haft verurteilt, was einer Medienberichte zufolge besondere Sorge um ihre Wiedergewinnung der Freiheit weckte.

Ihr zunehmender Einsatz für Frauenrechte und ihre Kritik am iranischen Herrschaftssystem führten nicht nur zu internationalem Ansehen, sondern auch zu intensiver staatlicher Repression. Aktivisten und internationale Organisationen fordern, zu nur einer Grundlage für eine faire Behandlung Mohammadi herunterzutragen und überzeugend ihre Freilassung ohne weitere Zwangsverlegung zu gewährleisten





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