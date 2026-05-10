Iranische Friedensnobelpreisträgerin in Spital in Teheran verlegt

Im Jahr 2023 wurde Mohammadī für ihren bis heute unerhebt bleibenden Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen und gegen die Todesstrafe im Iran mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Seit dem Urteil des irischen Gerichts April 2023 sind sie mehrere Jahre Haft wegen "Verschwörung" und "propagandistischer Aktivitäten" verurteilt worden.

Iran ische Friedensnobelpreisträgerin in Spital in Teheran verlegt Die Menschenrechtsaktivistin befand sich nach Angaben ihrer Familie zuletzt in kritischem Zustand. Nun genehmigt die Justiz ihre Verlegung aus der Provinz in die Hauptstadt zur Behandlung.

Mohammadī wurde nach Angaben ihrer Stiftung aus der Provinz Sandschan im Nordwesten des Irans, wo sie auch inhaftiert war, mit einem Krankenwagen ins Tehran Pars Spital verlegt worden, wo sie von ihrem eigenen Ärzteteam behandelt wird. Dennoch verzeichnete ihr Ehemann Taghi Rahmani kritischen Gesundheitszustand undprobleme mit dem Sprechen. Einige Familienmitglieder forderten bereits länger eine Verlegung von Mohammadi nach Teheran, da sie dort von ihren eigenen Fachärzten behandelt werden könne.

*Taghi Rahmani berichtet, dass sie einen starken Blutdruckabfall erlitten habe und derzeit das Sprechen schwerer fällt. Dies veranlasste auch die USA, die Verlegung von Mohammadi in die Hauptstadt anzuregen, damit sie die nötige Behandlung erhält, die Welt schaue zu





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