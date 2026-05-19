Iran will Trump und Netanyahu Headshrink with €50m each

Iran's Parly to vote on a law seeking such amounts on Trump and Netanyahu. Formerly blamed US & Israel for the killings of powerful Iranian leaders.

Iran will gemäss 'Bild'-Zeitung ein Kopfgeld von je 50 Millionen Euro auf US-Präsident Donald Trump und Israels Premier Benjamin Netanyahu aussetzen. Das iranische Parlament soll in Kürze über einen entsprechenden Gesetzesentwurf abstimmen.

Hintergrund sind die Tötungen hochrangiger iranischer Politiker bei Angriffen im Februar und März 2026, für die Teheran die USA und Israel verantwortlich macht. Ein iranischer Sicherheitspolitiker sprach im Staatsfernsehen von notwendigen 'Vergeltungsmassnahmen'. Eine offizielle Reaktion aus Washington gibt es bislang nicht. Israel erklärte derweil, man bereite weiterhin 'alle Optionen' gegen den Iran vor.

Der US-Senat hat ein Gesetzesvorhaben vorangebracht, das Präsident Donald Trump zum Rückzug aus dem Krieg gegen den Iran zwingen soll. Bislang konnten die Republikaner genügend Stimmen mobilisieren, um die demokratische Vorlage abzulehnen. Doch der Senator Bill Cassidy aus Louisiana wechselte nun die Seite und lieferte am Dienstag die entscheidende Stimme für das Vorankommen des Gesetzes. Seit Trump Ende Februar den Angriff auf den Iran angeordnet hatte, haben die Demokraten wiederholt Abstimmungen über Resolutionen zu den Kriegsbefugnissen erzwungen.

Diese würden Trump verpflichten, entweder die Zustimmung des Kongresses für den Kriegიღholen oder die Truppen abzuziehen. Trump postete am Montag auf seiner Plattform Truth Social, dass er einen für am Dienstag geplanten Angriff auf den Iran verschoben habe. Dass ein Angriff geplant war, war zuvor nicht bekannt. Es hat aber Anzeichen dafür gegeben.

Nun schreibt der US-Präsident, dass er den Angriff auf Anfrage der Golfstaaten verschoben habe, weil nun 'seriöse Verhandlungen' zugange seien. Er habe deshalb das Pentagon angewiesen keinen Angriff durchzuführen.

Allerdings habe er auch befohlen, 'jeden Moment' bereit für einen 'vollen, grossangelegten Angriff' gegen den Iran zu sein. Dass Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sich Enscheide zeigte, meint US-Präsident Donald Trump als der iranischen Premierminister Netanjahu mit Trump telefonierte. Danach stimmt sich Israel mit den USA über eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe gegen den Iran ab. Israel stellt sich angesichts stockender diplomatischer Bemühungen auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. ([Quellen: DPA, Jediaot Achronot, N12]





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran US President Israel PM Killings Dollar Dollar Amount Warfare Security Attack Confrontation Bibi Trump Threat Consequences

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nahostkonflikt: Trump: Habe für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran ausgesetztZugleich drohte der US-Präsident zum wiederholten Mal mit ‌einem umfassenden Grossangriff, sollte kein akzeptables ​Abkommen zustande kommen.

Read more »

Ticker zum Krieg im Nahen Osten: Trump droht: «Für den Iran tickt die Uhr»Die USA und Israel führen Krieg im Iran. Im Libanon tobt der Kampf gegen die Hizbollah. Die wichtigsten Entwicklungen.

Read more »

Trump stoppt Angriff - Iran legt neue Vorschlag vor, neue Vorschläge Iran - USA - ZusammenarbeitDie Börse in Teheran öffnet nach 80-tägiger Pause wieder, die US-Seeblockade macht das für Iran wichtige Ölgeschäft schwierig. Trump droht mit Wiederaufnahme des Krieges gegen den Iran, bei dem in Libanon mehr als 3000 Menschen getötet wurden.

Read more »

Trump hält Angriffsbefehl zurück: Katar, Saudi-Arabien und Emirate intervenieren bei Iran-PlänenTrump verschiebt Militärschlag gegen Iran nach Gesprächen mit Katar, Saudi-Arabien und Emiraten, zielt auf diplomatische Lösung, um Irans Atomwaffenbesitz zu verhindern.

Read more »