Iran weist USA Schuld an Verhandlungsstillstand zu – Trump kündigt Pressekonferenz an

Der Iran macht die USA für eine angebliche Kehrtwende in den Verhandlungen verantwortlich, während die US-Seite auf eine Fortsetzung der Gespräche hofft. Ein Angriff auf einen Tanker sorgt für weitere Spannungen. Die Zukunft der Waffenruhe und mögliche interne Konflikte im Iran werden beleuchtet.

Die diplomatischen Bemühungen im Konflikt mit dem Iran scheinen auf der Kippe zu stehen. Teheran weist den Vereinigten Staaten die Verantwortung für eine angebliche Kehrtwende im Verhandlungsablauf zu. Als Begründung hierfür nennt die iranische Seite das Festhalten der USA an einer Seeblockade. Angesichts dieser Entwicklung wird mit Spannung auf eine für heute angekündigte Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump reagiert. Obwohl Trump zunächst betonte, die Konferenz sei nicht primär dem Iran gewidmet, räumte er ein, dass sich aktuell «alles» um die Angelegenheiten des Irans drehe. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass er sich zu den jüngsten Entwicklungen im Konflikt äußern und auf Nachfragen reagieren wird. In der Vergangenheit hat Trump den Iran wiederholt mit harten Vorwürfen konfrontiert, was seine Reaktionen auf die aktuelle Situation weiter brisant machen könnte.

Die Spannungen haben sich durch einen weiteren Vorfall auf See verschärft. Die britische Seefahrtsbehörde UKMTO hat Berichte über den Beschuss eines Tankers erhalten. Der Vorfall ereignete sich demnach 20 Seemeilen nordöstlich des Oman und wurde von zwei Kanonenbooten aus verübt, die mit den iranischen Revolutionsgarden in Verbindung gebracht werden sollen. Laut Aussage des Tanker-Kapitäns wurde das Feuer ohne vorherige Funkwarnung eröffnet. Glücklicherweise scheinen das Schiff und seine Besatzung den Berichten zufolge in Sicherheit zu sein. Dieser Vorfall könnte die ohnehin fragile Situation weiter eskalieren lassen und die Verhandlungsbereitschaft beider Seiten auf eine harte Probe stellen.

Ungeachtet der neuen Spannungen schien die internationale Gemeinschaft auf eine baldige Fortsetzung der Verhandlungsrunde zu warten. Spekulationen zufolge sollten sich die Unterhändler möglicherweise bereits am Montag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad treffen. In Islamabad liefen die Vorbereitungen, und Medienvertreter begannen mit der Registrierung, während zusätzliches Sicherheitspersonal in die Stadt verlegt wurde. Aus dem Weißen Haus verlautete, dass die Planungen für eine weitere Gesprächsrunde noch liefen. Die iranische staatliche Nachrichtenagentur Tasnim berichtete jedoch, dass der Iran eine Teilnahme an einer zweiten Runde bisher nicht zugesagt habe. Dies wirft Fragen über die tatsächliche Bereitschaft zur Deeskalation auf und deutet auf mögliche interne Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Irans hin. Die bisher vereinbarte Waffenruhe, die am Mittwoch ausläuft, galt bereits als wackelig. Beide Seiten hatten sich gegenseitig beschuldigt, sich nicht an die Abmachungen zu halten. Trump warf dem Iran vor, die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus nicht wiederhergestellt zu haben, während der Iran dies von einer Feuerpause im Libanon abhängig machte, die inzwischen eingetreten ist. Trotz dieser Spannungen blieben die Kampfhandlungen bislang eingestellt.

Die Möglichkeit interner Meinungsverschiedenheiten zwischen der politischen Führung und dem Militär im Iran wird durch die jüngsten Ereignisse weiter unterstrichen. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hatte eine Öffnung unter Auflagen angekündigt, doch das Militär nahm diese Zusage nur einen Tag später zurück. Viele Iran-Experten gehen davon aus, dass die Revolutionsgarden die eigentliche Macht im Land darstellen. Diese Annahme wird durch die Haltung der den Revolutionsgarden nahestehenden Nachrichtenagentur Fars gestützt, die sich von Außenminister Araghtschis Aussagen distanzierte. Auf der Plattform X wurde berichtet, dass die iranische Gesellschaft nach den unerwarteten Aussagen des Außenministers und Trumps darauf folgender Reaktion in eine Atmosphäre der Verwirrung gestürzt worden sei. Normalerweise hat der Revolutionsführer das letzte Wort in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die aktuelle Situation ist jedoch unklar, da es seit der Ernennung von Modschtaba Chamenei am 8. März keine Audio- oder Videoaufnahmen von ihm gab. Sein Gesundheitszustand und seine tatsächliche Rolle im System sind unbekannt, was die Unsicherheit über die iranische Politik weiter verstärkt.

Die Straße von Hormus spielt in diesem Konflikt eine zentrale Rolle als Faustpfand für den Iran. In normalen Zeiten werden durch diese strategisch wichtige Meerenge rund 20 Prozent des weltweiten Ölhandels abgewickelt. Nach Beginn der Blockade zu Kriegsbeginn am 28. Februar waren die Ölpreise stark angestiegen. Das iranische Militär und die politische Führung bestehen auf Gegenleistungen für eine Öffnung der Straße und machen damit deutlich, dass sie sich die Bedingungen für eine solche Öffnung nicht diktieren lassen wollen. Diese Haltung unterstreicht die strategische Bedeutung der Meerenge für den Iran und seine Verhandlungsposition





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