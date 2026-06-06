Iran warnt Nachbarstaaten vor Unterstützung von US-Militäroperationen

Nach US-Angriffen auf iranische Radaranlagen fordert Teheran die Nachbarländer auf, ihr Territorium nicht für aggressive Handlungen zur Verfügung zu stellen. Der Iran verlangt ein Eingreifen des UN-Sicherheitsrates, während die Waffenruhe aus dem April 2026 weiter bröckelt.

Der Iran hat die Nachbarstaaten erneut davor gewarnt, ihr Territorium für mögliche US-Militäroperationen gegen die Islamische Republik zur Verfügung zu stellen. Die Länder der Region sollten den Grundsatz guter Nachbarschaft beachten und ihr Territorium nicht für aggressive Handlungen gegen den Iran nutzen, erklärte das Aussenministerium in Teheran in einer Mitteilung.

Hintergrund der scharfen Reaktion sind die US-Angriffe vom frühen Samstagmorgen (Ortszeit) auf Radaranlagen der Region Sirik und der Insel Gheschm im Süden des Landes. Dieser Angriff war ein klarer Verstoss gegen die Waffenruhe vom April 2026 und eine militärische Aggression gegen die territoriale Integrität Irans, so das Ministerium. Der Iran forderte den UN-Sicherheitsrat dazu auf, auf die offensichtliche Verletzung der Waffenruhe und die illegalen Handlungen der USA, die sowohl den regionalen als auch den internationalen Frieden gefährdeten, zu reagieren.

Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA haben in den letzten Wochen erheblich zugenommen. Obwohl eine Waffenruhe aus dem April 2026 offiziell in Kraft ist, kommt es immer wieder zu gegenseitigen Angriffen. Das US-Militär fing nach eigenen Angaben am Freitag mehrere vom Iran auf die mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain abgefeuerte Raketen ab.

Zuvor hatte das US-Militär im Bereich der Strasse von Hormus nach eigenen Angaben auch vier iranische Drohnen abgewehrt und anschliessend im Iran Radarstationen auf der dortigen Insel Gheschm und im Ort Goruk attackiert. Diese Aktionen zeigen, dass die fragile Waffenruhe durch neue Provokationen gefährdet wird. Experten warnen vor einer Eskalation, die zu einem offenen Konflikt führen könnte. Die regionale Sicherheit steht auf dem Spiel.

Iranische Politiker betonten, dass man sich das Recht vorbehalte, auf jede Aggression angemessen zu reagieren. Gleichzeitig fordern die Golfstaaten eine Deeskalation und appellieren an die USA und den Iran, die Waffenruhe einzuhalten. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit Sorge. Der UN-Sicherheitsrat ist aufgefordert, eine Sondersitzung einzuberufen, um die Lage zu erörtern und Massnahmen zur Stabilisierung der Region zu ergreifen.

Sollte es zu weiteren Angriffen kommen, droht die Gefahr eines grösseren Krieges, der den gesamten Nahen Osten erfassen könnte. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Diplomatie oder militärische Härte den Kurs bestimmen





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