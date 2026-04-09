Iran verschärft Kontrollen in der Straße von Hormus: Gebühren, Bitcoin-Zahlungen und militärische Drohungen

Der Iran verhängt während der Waffenruhe neue Auflagen für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus. Tanker müssen Gebühren in Bitcoin zahlen und unterliegen strengeren Kontrollen, was den globalen Ölhandel beeinträchtigt. Gleichzeitig droht das Land mit militärischen Konsequenzen für ungenehmigte Passagen.

Der Iran plant, während der Waffenruhe die Durchfahrt durch die Straße von Hormus neu zu regeln und diese nur noch gegen Gebühr und unter strengen Auflagen zu erlauben. Dies geht aus Aussagen des Verbands der iranischen Öl- und Petrochemieexporteure gegenüber der Financial Times hervor. Der Verband betonte: Der Iran müsse genau überwachen, was die Meerenge passiert, um sicherzustellen, dass die Waffenruhe nicht für den Transport von Waffen missbraucht wird.

Dies deutet auf eine erhebliche Verschärfung der Kontrollen hin und könnte den ohnehin schon angespannten Verkehr durch die strategisch wichtige Wasserstraße weiter beeinträchtigen.\Konkret bedeutet dies, dass Tanker ihre Ladung vorab per E-Mail melden müssen. Nach der Prüfung durch die iranischen Behörden wird eine individuelle Freigabe erteilt und eine Gebühr festgesetzt. Diese Gebühr beläuft sich nach Angaben des Verbands auf einen US-Dollar pro Barrel Öl. Leere Schiffe sollen die Meerenge weiterhin kostenlos passieren dürfen. Ein besonderer Aspekt dieser Regelung ist die geforderte Zahlungsmethode: Die Gebühren müssen in Bitcoin entrichtet werden und innerhalb von Sekunden abgewickelt sein. Dies ist eine direkte Reaktion auf die internationalen Sanktionen, die traditionelle Zahlungsmethoden erheblich erschweren. Gleichzeitig verdichten sich die Anzeichen, dass Tanker gezwungen werden könnten, eine nördliche Route in Küstennähe des Iran zu nutzen, was die Navigation zusätzlich erschwert und potenziell gefährlicher macht. Die endgültige Entscheidung über diese neuen Regelungen liegt beim Obersten Nationalen Sicherheitsrat des Iran.\Parallel zu diesen wirtschaftlichen Maßnahmen verschärft Teheran auch den militärischen Druck. Am Tag der Waffenruhe kündigte der Iran an, den Transit von Öltankern vorübergehend ganz auszusetzen. Diese Maßnahme wird als Reaktion auf israelische Angriffe im Libanon betrachtet. Darüber hinaus erhielten Schiffe im Golf eine unmissverständliche Warnung: Wer ohne Genehmigung versucht, die Straße von Hormus zu passieren, riskiert die Zerstörung seines Schiffes. Diese Maßnahmen stehen in direktem Widerspruch zu den Bedingungen der Waffenruhe, die eine freie und sichere Passage gewährleisten sollte. US-Präsident Donald Trump hat bereits klargestellt, dass die Waffenruhe nur dann gilt, wenn der Iran der vollständigen, sofortigen und sicheren Öffnung der Straße von Hormus zustimmt. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen sind bereits jetzt gravierend: Hunderte Schiffe warten auf die Passage, und die Anzahl der Tanker, die die Meerenge täglich passieren können, ist von etwa 135 auf nur noch 10 bis 15 gesunken. Auf den wartenden Schiffen befinden sich schätzungsweise 175 Millionen Barrel Öl. Die Reedereien reagieren verhalten, während die Golfstaaten freien Zugang zu den globalen Märkten fordern. Diese Situation etabliert faktisch ein kontrolliertes Nadelöhr für den globalen Ölhandel, wobei wirtschaftlicher Druck und militärische Drohgebärden eng miteinander verwoben sind, was die Waffenruhe zusätzlich gefährdet





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