Iran-USA-Streit: Trump sieht Einigung vor, Teheran lehnt Hoffnungen ab

Die USA und der Iran befinden sich in einem Konflikt, der sich vor allem um die Atomwaffen und die Meerenge streitet. Donald Trump sieht eine Einigung mit dem Iran kurz bevor, Teheran aber lehnt die Hoffnungen ab.

Laut Donald Trump steht eine Einigung mit dem Iran kurz bevor, Teheran aber dämpft die Hoffnungen leicht. Alle Entwicklungen zum Nahen Osten hier im Ticker.

Teheran prüft eine von den USA vorgelegte einseitige Absichtserklärung. ist eine Einigung noch diese oder nächste Woche möglich. Er droht aber, dass er den Iran, sollte es keinen Deal geben, "in Grund und Boden bombardieren" werde. bezeichnet Berichte über eine baldige Einigung derweil als überzogen. Sie will aber eine von den USA vorgelegte einseitige Absichtserklärung prüfen. Gemäß dem US-Präsidenten stimmte Teheran mehreren Punkten zu.

Unter anderem dem Verzicht auf Atomwaffen und der Übergabe des angereicherten Urans. Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig in der Strasse von Hormus beschossen.

Zudem griff das US-Militär einzelne Ziele im Iran an.

"US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung", teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) der US-Streitkräfte auf der Plattform X mit. Das iranische Militär bestätigte Angriffe auf US-Kriegsschiffe und machte dafür wiederum US-Attacken auf einen iranischen Öltanker verantwortlich. Centcom teilte weiter mit, die iranischen Angriffe seien abgewehrt worden, als Lenkwaffenzerstörer der US-Marine am Donnerstag die Strasse von Hormus in Richtung Golf von Oman durchquert hätten.

Iranische Streitkräfte hätten mehrere Raketen abgefeuert und Drohnen sowie kleine Boote eingesetzt, als drei US-Schiffe die Meerenge passiert hätten. Das iranische Militär warf den USA vor, die Waffenruhe verletzt zu haben. Das US-Militär habe einen iranischen Öltanker angegriffen, der von den Küstengewässern Irans in Richtung Strasse von Hormus unterwegs gewesen sei, zitierte der regierungstreue Sender Press TV das iranische Hauptquartier Khatam al-Anbiya





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