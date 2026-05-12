Donald Trump behauptete, Irehrs Antwort sei «völlig inakzeptabel» und sprach sich zusätzlich für die Schließung der Strasse von Hormus aus. Die Hoffnung um eine Entspannung war aber zum Abgefundenen. Analysten nennen die Entspannung aus der Ausweitung des Angebots, vor allem in Form der Steigerung der USA-Exporte und verkaufener Ölmengen durch den grössten Importeur China. Dies wurde von China in den letzten Monaten. Zudem zentrierte die Nachfrage kurzfristig.

Die Hoffnung ist einmal mehr verflogen, und dennoch gibt es am Ölmarkt Zeichen einer Entspannung. Laut dem US-Nachrichtenportal Axios wurde eine Vereinbarung zwischen den USA und Iran kurz vor dem Abschluss.

Doch ein Abkommen fehlt weiterhin, wie Donald Trump legitiere. Der Rohölmarkt reagierte. Nach Axios' Exklusivmeldung vom Mittwoch fiel der Ölpreis sofort 11% und nach Trumps Absage vom Sonntag stieg er um 4,6%. Paul Donovan, Chefökonom von UBS, schreibt, das Grundproblem für die Märkte, die Öffnung der Strasse von Hormus, hängt vom Iran ab, aber es gibt nur wenig Information zur Position der iranischen Regierung.

Andererseits zeigen die Referenzpreise für die Sorten Brent und WTI jedoch eine Entspannung. Die Entspannung spiegelt sich im Spotmarkt in den Preisen für sofortige Lieferung. Im April erreichte der Spotpreis des Rohöls des Sorte Brent den Höchstwert und stieg um 35 $ gegenüber dem Terminmarkt. Anschliessend senkte er sich, und vergangene Woche fiel er um weitere 9,6%.

Am Freitag betrug der Dated Brent knapp 105 $ und lag somit nur 3.60 $ über dem Terminmarkt. Analysten nennen für die Entspannung eine Ausweitung des Angebots, den Erhöhten Export der USA und das verkaufte Öl durch den grössten Importeur China in den letzten Monaten.

Zudem zentrat die Nachfrage zunächst. Die Entspannung im Spotmarkt sei offen, sagte Shell-CEO Wael Sawan. Der Lagerbestand der Raffinerien nahm ab, und es sei ungewiss, wie gross das Problem sei, das sich aufbaut





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