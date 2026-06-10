Iran und Israel stellen Angriffe vorerst ein

Nach einem massiven Raketen- und Luftangriff zwischen Iran und Israel haben beide Seiten einer vorläufigen Einstellung der Kampfhandlungen zugestimmt. Die Eskalation drohte die von US-Präsident Trump vermittelten Friedensverhandlungen zu gefährden.

Nach der jüngsten Eskalation zwischen dem Iran und Israel haben beide Länder ihre Angriffe vorerst eingestellt. Ein israelischer Regierungsvertreter sagte dem Nachrichtenportal ynet, dass man die Angriffe vorerst einstellen werde.

Eine mit der Angelegenheit vertraute israelische Quelle bestätigte der Nachrichtenagentur DPA die Berichte auf Anfrage. Irans Militärführung hatte zuvor ihre Angriffe gegen Israel für beendet erklärt. Zuvor drohten die Kampfhandlungen, die Hoffnungen auf eine von US-Präsident Trump angestrebte Vereinbarung zur Beilegung des Konflikts in der Region zunichtezumachen. Seit den frühen Morgenstunden flog das israelische Militär nach eigenen Angaben mehrere Angriffe auf den Iran und reagierte damit auf den vorherigen Raketenbeschuss aus Teheran.

Die israelische Armee sprach von einem grossangelegten Angriff. Dutzende israelische Kampfflugzeuge hätten dabei strategische Verteidigungssysteme der iranischen Führung ins Visier genommen. Im Südwesten des Irans sei zudem eine Anlage der petrochemischen Industrie angegriffen worden. Der Iran antwortete wiederum mit mehreren Angriffswellen.

In vielen Orten im Norden, Süden und Zentrum Israels heulten die Sirenen. Die Einwohner waren aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben. In den betroffenen Gegenden waren Medienberichten zufolge Explosionen zu hören, während die Luftabwehr versuchte, anfliegende iranische Geschosse noch in der Luft abzufangen. Der Iran habe seit Sonntagabend bislang mehr als 20 ballistische Raketen Richtung Israel gefeuert, hiess es aus israelischen Armeekreisen.

Am Nachmittag erklärte die iranische Militärführung dann ihre Angriffe gegen Israel für beendet. Die Islamische Republik habe zur Unterstützung des Libanons Israel eine schmerzhafte Antwort erteilt, hiess es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung. Vor diesem Hintergrund wird die Einstellung der Operationen der Streitkräfte bekanntgegeben. Sollten die Kampfhandlungen weitergehen, darunter Israels Angriffe im Südlibanon, würden härtere und vernichtendere Massnahmen als bisher erfolgen, drohte Irans militärisches Hauptquartier Chatam al-Anbjia.

Kurz darauf erfolgten neue Angriffe der israelischen Armee. Der Iran sperrte unterdessen seinen kompletten Luftraum. Das Flugverbot gelte bis auf weiteres, hiess es in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Sämtliche Verbindungen an allen iranischen Flughäfen seien gestrichen.

Iranischen Angaben zufolge wurden bei Israels Luftangriffen 15 Menschen verletzt, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Rettungsdienste des Landes berichtete. Es gebe bislang keine Toten infolge der Angriffe. 14 der Verletzten stammten demnach aus der Provinz Chusestan im Landessüden. Einer der Verletzten stammte aus der Hauptstadt Teheran. US-Präsident Trump hatte zuvor auf seiner Plattform Truth Social den Iran und Israel aufgefordert, die Angriffe sofort einzustellen.

Wenig später teilte er mit, beide Seiten würden einen sofortigen Waffenstillstand in Betracht ziehen. Die Verhandlungen für eine Friedenslösung würden fortgesetzt, dabei solle es schnell vorangehen. Die Seeblockade der Strasse von Hormus werde solange aufrechterhalten, postete Trump. Die Angriffe erfolgten gegen die separat vereinbarte, aber bislang äusserst brüchige Waffenruhe im Libanon.

Konkret reagierte der Iran damit auf Angriffe Israels in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut. Israel nahm dabei nach eigenen Angaben als Reaktion auf Beschuss durch die Hisbollah gezielte Angriffe vor. Israel und der Libanon hatten sich vergangenen Donnerstag auf einen neuen Anlauf zur Umsetzung der Waffenruhe in dem Konflikt geeinigt. Bedingung war unter anderem, dass die Hisbollah ihre Angriffe auf Israel vollständig einstellt.

Die Miliz selbst war nicht an den Gesprächen beteiligt, lehnte die Vereinbarung strikt ab und setzte die Angriffe auf Israel fort. Die libanesische Regierung zeigte sich besorgt über die Eskalation. Neben der brüchigen Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon besteht seit dem 8. April eine zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Waffenruhe.

Am 28. Februar hatten die USA und Israel ihren Streit über Sanktionen beigelegt. Trump strebt ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran an, um den Konflikt langfristig zu beenden. Die jüngsten Entwicklungen sind jedoch eine grosse Belastungsprobe für die Verhandlungen.

Trump spielte die Folgen bisher herunter und sagte, der israelische Ministerpräsident stehe in engem Kontakt. Mit Blick auf die zweite Waffenruhe sollten die Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon unter US-Vermittlung in Washington weitergehen. Das sagte der US-Aussenminister. Israels Militär hatte sich zunächst auf einen mindestens mehrtägigen Konflikt mit dem Iran eingestellt.

Den Angaben zufolge arbeitet das Land mit den USA bei der Abwehr des iranischen Raketenbeschusses zusammen, die Angriffe auf Ziele im Iran führe Israel selbst durch. Die Hisbollah habe dort mehrere Orte im Süden bombardiert, berichtete die Staatsagentur NNA





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Israel Waffenstillstand Eskalation USA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neue gegenseitige Angriffe zwischen Iran und IsraelIran und Israel haben sich das erste Mal seit der im April zwischen Teheran und Washington vereinbarten Waffenruhe gegenseitig angegriffen.

Read more »

Israel und Iran stellen Angriffe ein - und drohen weiterNach einer neuen gefährlichen Eskalation im Konflikt zwischen dem Iran und Israel haben die Erzfeinde ihre wechselseitigen Angriffe vorerst wieder eingestellt. Beide Seiten drohten jedoch im Fall von Verstössen gegen ihre jeweiligen Bedingungen mit noch härteren Kämpfen.

Read more »

USA starten Vergeltungsschläge im Iran nach HubschrauberabschussDie USA haben nach dem Abschuss eines US-Militärhubschraubers Vergeltungsschläge auf Ziele im Iran durchgeführt. US-Präsident Trump rechtfertigt die Angriffe als verhältnismäßige Antwort und Selbstverteidigung. Iranische Medien berichten von Explosionen in mehreren Städten. Gleichzeitig ruft Trump Iran und Israel zu einer sofortigen Waffenruhe auf, nachdem zuvor iranische Raketenangriffe auf Israel und israelische Vergeltungsangriffe den Konflikt eskalieren ließen.

Read more »

Eskalation im Nahen Osten: US-Angriffe auf Iran nach Hubschrauberabschuss und israelische Offensive im SüdlibanonNach dem Abschuss eines US-Helikopters durch Iran starten die USA Vergeltungsschläge. Israel gleichzeitig weitet Angriffe im Südlibanon aus. Iran droht mit Gegenwehr. Die Lage in der Region ist äußerst angespannt.

Read more »