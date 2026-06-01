Der Iran suspendiert die Gespräche mit den USA und will die Strasse von Hormus wieder blockieren. Die Ölpreise sind in die Höhe geschnellt.

Das britsche Maritime Trade Operations Center meldet einen Angriff auf ein Schiff im arabischen Golf. Die Rede ist von einer grossen Explosion und einem unbekannten Projektil.

Sehr wahrscheinlich ist der Angriff mit dem Konflikt zwischen Iran und USA zusammenhängend. Der Iran hat die Gespräche mit den USA suspendiert und die Strasse von Hormus wieder schliessen wollen. Die Ölpreise sind in die Höhe geschnellt. Iran suspendiert Gespräche mit USA und will Strasse von Hormus wieder blockieren.

Laut lokalen Medien suspendiert der Iran den Nachrichtenaustausch mit den USA. Dies würden sie aus Protest gegen den Verstoss Israels gegen den Waffenstillstand an allen Fronten machen. Der Iran wolle die Strasse von Hormus wieder vollständig blockieren und andere Fronten wieder aktivieren. Irans Präsident Massud Peseschkian hat sich für eine grundlegende Änderung des Führungsstils im Land ausgesprochen.

Gleichzeitig wies sein Büro Rücktrittsgerüchte zurück. Peseschkian sagte laut der den Revolutionsgarden nahestehenden Nachrichtenagentur Fars, die Führung könne nicht allein aus einer begrenzten Gruppe von Führungskräften und Beamten bestehen. Stattdessen forderte er die Einbindung aller gesellschaftlichen Schichten, wirtschaftlicher Akteure, Wissenschaftler sowie der Bevölkerung. Peseschkian gilt als Reformer.

Seine Forderung steht im Kontrast zur bestehenden Machtstruktur. Ein Blick auf die wichtigsten Vertreter der iranischen Führung zeigt, dass viele Schlüsselpositionen seit Jahrzehnten von Personen mit engen Verbindungen zu den Islamischen Revolutionsgarden besetzt sind. Der Präsident sagte weiter, je ehrlicher man mit der Bevölkerung spreche und sie in die Entscheidungsfindung sowie die Lösung von Problemen einbeziehe, desto grösser sei die Chance, Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Wenn die Menschen mit Notlagen konfrontiert seien, müssten auch die Verantwortlichen an ihrer Seite stehen und sich um die Lösung der Probleme bemühen. Zugleich wies das Büro von Peseschkian Berichte zurück, wonach der Präsident seinen Rücktritt beim obersten Revolutionsführer Modschtaba Chamenei eingereicht habe. Präsident Peseschkian werde nicht davon ablassen, dem Volk zu dienen, hiess es.

In den Bemühungen zur Beendigung des Iran-Krieges beinhaltet ein inoffizieller Entwurf einer Absichtserklärung mit den USA iranischen Staatsmedien zufolge die Freigabe von eingefrorenen iranischen Vermögenswerten in Höhe von zwölf Milliarden Dollar. Die USA hätten zugesagt, dem Iran innerhalb von 60 Tagen vollen Zugriff auf Vermögenswerte in dieser Höhe zu gewähren, meldete das iranische Staatsfernsehen am Samstag. Eine frühere Meldung des iranischen Staatsfernsehens über angebliche US-Zusagen im Zuge eines Abkommens hatte das Weisse Haus diese Woche als Erfindung zurückgewiesen.

Die Frage der im Ausland aufgrund von US-Sanktionen eingefrorenen iranischen Vermögenswerte ist einer der Kernpunkte in den laufenden Verhandlungen über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges. Die iranische Nachrichtenagentur Isna hatte am Donnerstag gemeldet, Teheran wolle die Freigabe von 24 Milliarden Dollar erreichen. Iranischen Medienberichten zufolge belaufen sich die im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte auf 100 bis 123 Milliarden Dollar. In dem Bericht des iranischen Staatsfernsehens vom Samstag hiess es ausserdem, Teheran werde weiterhin die Strasse von Hormus kontrollieren.

Der Iran blockiert die insbesondere für den Handel mit Öl und Flüssiggas immens wichtige Meerenge seit Beginn des Krieges mit den USA und Israel Ende Februar weitgehend. Die Blockade hat die Weltmärkte erschüttert und die Öl- und Treibstoffpreise in die Höhe schiessen lassen. Die USA verhängten ihrerseits eine Seeblockade gegen iranische Häfen. Eine Lagebesprechung zum Iran-Krieg im Weissen Haus ist Medienberichten zufolge ohne eine Entscheidung von Präsident Donald Trump zu Ende gegangen.

Er habe das Treffen im Lagezentrum nach zwei Stunden verlassen, berichtete unter anderem die New York Times unter Berufung auf einen US-Beamten. Trump hatte zuvor eine endgültige Entscheidung zu den Verhandlungen mit dem Iran angekündigt. Das Treffen fand im sogenannten Situation Room statt, einem abhörsicheren Lagezentrum im Weissen Haus. Dort trifft sich der US-Präsident unter anderem mit Sicherheits-, Militär- und Geheimdienstvertretern.

Seit Tagen wird zwischen den USA und dem Iran intensiv über ein Abkommen für ein Ende des Iran-Kriegs verhandelt. Berichten zufolge soll eine Einigung kurz bevorstehen. Zuletzt war jedoch offen, ob Trump einer von Unterhändlern ausgehandelten Vereinbarung zustimmen wird. Auch eine Bestätigung der iranischen Führung stand zunächst au





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