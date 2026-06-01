Iran stoppt indirekte Verhandlungen mit USA über Konflikt im Libanon

Der Iran hat die indirekten Verhandlungen mit den USA über eine Beilegung des Konflikts wegen des Vorgehens Israels im Libanon vorerst gestoppt. Als Grund wurden die jüngsten israelischen Militäraktionen im Libanon genannt. Die ohnehin brüchigen Waffenstillstände in der Region geraten damit weiter unter Druck.

Der Iran hat die indirekten Verhandlungen mit den USA über eine Beilegung des Konflikt s wegen des Vorgehens Israels im Libanon vorerst gestoppt. Als Grund wurden die jüngsten israelischen Militäraktionen im Libanon genannt.

Die ohnehin brüchigen Waffenstillstände in der Region geraten damit weiter unter Druck. Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi erklärte, ein Bruch der Feuerpause an einer Front sei ein Bruch an allen Fronten. Die USA und Israel seien für die Folgen verantwortlich. Das israelische Militär forderte die Bewohner der südlichen Vororte von Beirut zur Evakuierung auf und drohte mit neuen Angriffen, sollte die Hisbollah-Miliz weiterhin Raketen abfeuern.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu befahl, die Truppen im Libanon weiter vorrücken zu lassen. Er warf der vom Iran unterstützten Hisbollah wiederholte Verstösse gegen die Ende April vereinbarte Feuerpause vor. Der Iran und die mit ihm verbündete Widerstandsfront planen eine vollständige Blockade der Straße von Hormus.

Darüber hinaus sollte eine weitere Front an der Meerenge Bab al-Mandab vor der Küste des Jemen eröffnet werden, um Israel und dessen Unterstützer zu bestrafen. Der am 28. Februar begonnene Krieg hat zu erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen geführt, da der Iran die für den weltweiten Öl- und Erdgastransport entscheidende Straße von Hormus faktisch gesperrt hat. Über Bab al-Mandab läuft ein Grossteil des Schiffsverkehrs in Richtung Suezkanal.

An den Finanzmärkten sorgte die Nachricht für Unruhe: Rohöl der Sorte Brent verteuerte sich um bis zu 6,9 Prozent auf 97,45 Dollar je Barrel. Der Preis für US-Leichtöl WTI stieg um knapp acht Prozent auf bis zu 94,30 Dollar. Der deutsche Aktienleitindex Dax in Frankfurt geriet am Nachmittag unter Druck und rutschte unter die Marke von 25.000 Punkten. US-Präsident Donald Trump zeigte sich dennoch zuversichtlich und erklärte, der Iran wolle wirklich ein Abkommen erreichen.

Er wies Kritik an den Verhandlungen zurück und rief zur Gelassenheit auf. Das iranische Aussenministerium warf Washington dagegen eine widersprüchliche Haltung vor. Die US-Regierung ändere ständig ihre Positionen und stelle neue Forderungen, sagte Ministeriumssprecher Esmaeil Baghai. Dies verzögere die Verhandlungen.

Der Iran betrachte das Vorgehen Israels in der Region als untrennbar mit der Politik der USA verbunden. Trump steht vor den US-Kongresswahlen im November unter Druck, die Straße von Hormus wieder zu öffnen und die Benzinpreise in den USA zu senken. Gleichzeitig droht ihm bei zu großen Zugeständnissen an Teheran Widerstand aus den eigenen Reihen. Als sein wichtigstes Ziel in dem Konflikt nennt Trump die Verhinderung einer iranischen Atombombe.

Der Iran bestreitet nukleare Rüstungspläne und fordert im Gegenzug die Aufhebung von Sanktionen, die Freigabe eingefrorener Öleinnahmen im Wert von mehreren Milliarden Dollar sowie ein Ende der Blockade seiner Häfen





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