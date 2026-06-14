Iran stellt US-Abkommen infrage nach israelischen Angriffen auf Beirut

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Abkommen stehen auf der Kippe. Der Iran hat nach israelischen Angriffen auf Beirut seine Bereitschaft zur Fortsetzung der diplomatischen Gespräche zurückgezogen. Die Hauptbedingung Teherans ist ein Ende aller militärischen Operationen, auch im Libanon. Während die USA und Israel nach Angaben aus Teheran gemeinsam Krieg führen, wird die Hisbollah weiter aktiv. Die Entwicklungen zeigen die enge Verknüpfung der Konflikte in der Region.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Abkommen stehen vor dem Aus, nachdem israelische Angriffe auf Vororte von Beirut die iranische Seite verärgert haben.

Der iranische Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf erklärte auf der Plattform X, die USA zeigten entweder keinen Willen oder keine Fähigkeit, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Dies mache eine Fortsetzung der diplomatischen Gespräche unmöglich. Die USA und Israel führen nach iranischer Darstellung einen Krieg gegen den Iran. Gleichzeitig dauern die Kämpfe im Libanon zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz an.

Ghalibaf betonte, dass die Hauptbedingung des Iran für eine Einigung das Ende aller militärischen Operationen sei, auch im Libanon. Ohne die Erfüllung dieser Forderung werde der Iran den diplomatischen Prozess nicht weiterführen. Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) drohten Israel mit Vergeltung für die Angriffe auf Beirut. Ein Sprecher sagte im staatlichen Fernsehen Irib, die Verbrechen würden nicht unbeantwortet bleiben.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die Vorortgegend von Beirut angegriffen und Ziele der Hisbollah ins Visier genommen. Dabei seien mindestens drei Menschen getötet und sechs verletzt worden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz erklärten, Israel werde keinen Beschuss seines Territoriums tolerieren. Die Angriffe seien eine Reaktion auf Raketenfeuer der Hisbollah aus dem Libanon auf den Norden Israels.

Die Hisbollah hatte nach israelischen Angaben erneut Sprengstoff-Drohnen auf Nordisrael abgefeuert. Zwei Einschläge wurden gemeldet, Verletzte gab es nicht. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich forderte in einem Post auf X die Zerstörung von Gebäuden in den südlichen Vororten Beiruts, der sogenannten Dahija, die als Hochburg der Hisbollah gilt. Er sprach von einem Test der Dahija-Doktrin.

US-Präsident Donald Trump hatte Netanyahu aufgefordert, während der laufenden Verhandlungen auf Großangriffe im Libanon zu verzichten. Netanyahu widersetzte sich jedoch dieser Bitte. Die Vorgänge zeigen die hohe Komplexität der regionalen Spannungen, in die die USA, Israel, der Iran und dessen Verbündete, die libanesische Hisbollah, verwickelt sind. Ein mögliches Waffenruheabkommen zwischen den USA und dem Iran hängt maßgeblich von der Beendigung der israelischen Militäroperationen im Libanon ab.

Die Drohungen und gegenseitigen Angriffe deuten auf eine weitere Eskalationsgefahr hin, sollte es nicht zu einer diplomatischen Lösung kommen. Der Iran betont seine rote Linie: Keine weiteren Gespräche ohne vollständiges Ende der Feindseligkeiten an allen Fronten. Die USA befinden sich unter dem Druck beider Seiten. Einerseits sollen sie Israel zur Mäßigung bewegen, andererseits mit dem Iran einen Deal aushandeln, der den regionalen Konflikt entschärfen könnte. Die aktuelle Entwicklung stellt die Stabilität des gesamten Nahen Ostens infrage





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